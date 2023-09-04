Як передавати показники лічильника електроенергії: інструкція для українців за кордоном

Через військові дії, значна кількість українців переїхала за кордон. Попри це, енергетичні компанії наголошують на необхідності вчасно подавати показники лічильника та оплачувати рахунки, що надходять за адресою в Україні.

Як передавати показники електролічильника з-за кордону

Регулятори наголошують на необхідності подавати показники та оплачувати рахунки, незважаючи на місцеперебування жителів приміщення. Навіть якщо власник житла, знаходиться за кордоном, він має вчасно закривати рахунки.

Читайте також Як отримати компенсацію за невикористану відпустку

Коли ви не подаєте самостійно показники, вам нараховують середній платіж. Відповідно, розмір платіжок стає значно більшим за реальні витрати.

Якщо показання передаються у будь-який інший день місяця, а не у встановлені терміни, або не передаються взагалі, то нарахування відбувається за іншою формулою. І звідти й починаються усі скарги про некоректні суми в рахунках, адже тоді для розрахунку береться не фактичне, а середньодобове споживання.

– наголосили у "Yasno"

Якщо хтось проживає у приміщені, він може передавати дані власникам для вчасної фіксації показників. У випадку, коли житло порожнє і усі електроприлади відключені, ви можете щомісяця подавати одні, і ті самі значення

Способи передачі показників:

телефоном;

онлайн – на сайті вашого постачальника;

повідомлення на спеціальний номер або у месенджері.

Тарифи на електроенергію в Україні

Навіть якщо ви залишили включеними у розетку електроприлади, наприклад, холодильник, він може "з'їдати" певну кількість кіловат.

У червні 2023 року відбулося масштабне підвищення тарифу на електроенергію. Його ціна зросла до 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте, це гарантовано не фінальна вартість.

Українська енергосистема потребує значного відновлення. Зараз ціна на електроенергію мала б бути орієнтовно 5 – 7 гривень за кіловат-годину, враховуючи вартість виробництва та постачання сировини. Теперішню різницю покривають українські постачальники та міжнародні грантодавці.