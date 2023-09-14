НБУ скасує фіксований курс долара, але за певних умов

14 вересня 2023, 17:46
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Джерело:

НБУ

Після скасування фіксованого курсу, НБУ все одно продовжуватиме брати активну участь на валютному ринку. Проте перед цим мають бути виконані певні умови.

В Україні скасують фіксований курс долара

НБУ відмовиться від фіксованого курсу, який нині становить 36,56 гривні. Проте за узгодженою з МВФ програмою спочатку мають бути покращені такі показники як:

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  • інфляція;
  • реальна ринкова ставка;
  • стан та обсяг золотовалютних резервів;
  • ситуація на валютному ринку;
  • фінансова стабільність;
  • ризики безпеки.
 

Андрій Пишний

Глава НБУ

От практично повний список. Поки що команда Нацбанку мені до певної міри нагадує снайпера, який намагається вразити точно в ціль. Але при цьому мета постійно рухається, і ми повинні потрапити саме таким чином, щоб не зашкодити досягненням, які маємо сьогодні.
Нагадаємо! Нацбанк на брифінгу після засідання монетарного комітету оголосив, що облікову ставку було знижено з 22 до 20%.

Курс долара 14 вересня

Курс долара протягом цієї доби дещо зріс. Найбільше зросла купівля у банках, а також продаж в обмінниках – у діапазоні 20 – 25 копійок.

  • У банках: купівля – 37,7 гривні, продаж – 38,3 гривні;
  • В обмінниках: купівля – 37,72 гривні, продаж – 38,35 гривні;
  • На чорному ринку: купівля – 38,05 гривень, продаж – 38,23 гривні.

Автор: Тетяна Стельмах