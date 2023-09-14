НБУ скасує фіксований курс долара, але за певних умов
14 вересня 2023, 17:46Читать новость на русском
Джерело:НБУ
Після скасування фіксованого курсу, НБУ все одно продовжуватиме брати активну участь на валютному ринку. Проте перед цим мають бути виконані певні умови.
В Україні скасують фіксований курс долара
НБУ відмовиться від фіксованого курсу, який нині становить 36,56 гривні. Проте за узгодженою з МВФ програмою спочатку мають бути покращені такі показники як:
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- інфляція;
- реальна ринкова ставка;
- стан та обсяг золотовалютних резервів;
- ситуація на валютному ринку;
- фінансова стабільність;
- ризики безпеки.
От практично повний список. Поки що команда Нацбанку мені до певної міри нагадує снайпера, який намагається вразити точно в ціль. Але при цьому мета постійно рухається, і ми повинні потрапити саме таким чином, щоб не зашкодити досягненням, які маємо сьогодні.
Курс долара 14 вересня
Курс долара протягом цієї доби дещо зріс. Найбільше зросла купівля у банках, а також продаж в обмінниках – у діапазоні 20 – 25 копійок.
- У банках: купівля – 37,7 гривні, продаж – 38,3 гривні;
- В обмінниках: купівля – 37,72 гривні, продаж – 38,35 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 38,05 гривень, продаж – 38,23 гривні.