Україна отримала 9 мільярдів євро фіндопомоги: на що витратять кошти

У березні Україні надали 9 мільярдів євро фінансової допомоги, що є дуже важливим. Адже у січні – лютому держава отримувала рекордно низькі суми. Вся міжнародна допомога, яка надходить до України, насамперед використовується на невійськові бюджетні видатки.

Зокрема, як пояснила 24 Каналу народна депутатка та членкиня комітету ВР з питань фінансів Галина Васильченко, допомога розподіляється на виплату пенсій, заробітні плати вчителям і лікарям, різні соціальні програми – культуру, спорт тощо.

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Що дозволило отримати 9 мільярдів євро

Як пояснила Васильченко, всі невійськові видатки, які потрібно щомісяця покривати з держбюджету, протягом повномасштабної війни допомагають покривати українські міжнародні партнери.

Протягом минулих років за час війни Україна отримувала 3 – 5 мільярдів доларів допомоги. З огляду на блокування комплексної допомоги у Конгресі США, наші партнери з ЄС більше активізувалися та переглянули свої бюджети, тому й Київ отримав 9 мільярдів євро.

Про інші джерела надходження коштів

Член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов пояснив, що 9 мільярдів євро будуть розподілятися таким чином: 1 мільярд спрямують на підтримку регіональних потреб відновлення України та продовження децентралізації. Ще 1 мільярд буде зарезервовано на підтримку малих та середніх підприємств. І майже 7 мільярдів євро буде виділено на підтримку інвестицій.

Членкиня комітету ВР з питань фінансів виокремила інші джерела надходження допомоги Україні у березні:

Європейський союз – 4,8 мільярда доларів;

Міжнародний валютний фон – 800 мільйонів гривень. Якщо МВФ надає кошти, це певний маркер і сигнал для інших фінансових донорів, а також міжнародних партнерів;

Світовий банк – 1,5 мільярда доларів. Завдяки тому, що депутати прийняли законодавчі акти, зокрема, закон про ринок капіталів;

Канада – майже 1,5 мільярда доларів;

Японія – 200 мільйонів доларів.

У січні – лютому, коли була складна ситуація, Японія справді підставила плече для України й протягом всього часу нам допомагала,

– сказала народна депутатка.

Про допомогу в наступні місяці

Україна отримає 1,5 мільярда доларів у квітні в разі виконання політичних умов та зобов'язань щодо вступу в ЄС.

Також ще 1,9 мільярда доларів згідно з планом Ukraine Falicity надійдуть у травні.

Крім того, передбачається, що у липні, вересні та грудні держава отримає по 2,1 – 2,2 мільярда доларів на кожний місяць.

Наші міжнародні фінансові партнери розуміють, що є критично важливими для нас в тому, щоб ми могли фінансувати невійськові бюджетні видатки,

– зазначила Галина Васильченко.

Куди спрямовуються податки

Усі кошти, які надходять в держбюджет з податків чи інших речей, використовуються для оборони країни. Зокрема, на закупівлю снарядів, оборонні споруди, виплату зарплати військовим, утримання армії та інше.

Надзвичайно важливо те, що ми донатимо й кожен допомагаємо армії. Але навіть більш важливо сплачувати податки та мати можливість з державного бюджету закуповувати всі необхідні речі для наших Сил оборони,

– констатувала народна депутатка.

Чехія знайшла снаряди для України

Спочатку Чехія в межах своєї ініціативи знайшла можливість придбати 800 000 артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу, які не входять до Євросоюзу і НАТО, для потреб Сил оборони України.

За словами президента Чехії Петра Павела, йдеться про 500 000 одиниць боєприпасів натовського калібру та ще 300 000 одиниць радянського калібру.

Згодом у Чехії повідомили, що планують розширити ініціативу після того, як закупівля перших 800 тисяч снарядів буде профінансована. Мовиться про 700 тисяч великокаліберних снарядів, які можна придбати додатково за наявності необхідних коштів.