Чи продовжать США та ЄС фінансувати Україну у 2024 році

Financial Times випустив свій традиційний прогноз на 2024 рік. Він стосувався найбільш резонансних та гучних політичних й економічних подій.

Чи продовжиться фінансування України

У виданні написали, що в адміністрації Байдена й надалі рішуче налаштовані на продовження постачання допомоги, попри деякі розбіжності у Конгресі. Проте у разі обрання Трампа, процес може сповільнитися.

Читайте також Зміни для громадян та бізнесу: НБУ помʼякшує обмеження

Також прогнозується, що ЄС все-таки зможе обійти вето Угорщини та виділити 50 мільярдів євро додаткової допомоги.

Однак Києву все ще доведеться здійснити військовий прорив у міру того, як тиск, пов'язаний із потребою розпочати переговори з Москвою, зростатиме,

– написали у виданні.

Уряд затвердив Національну стратегію доходів на 2024 – 2030 роки

У 2024 році для України потрібно 42 мільярди євро для підтримання власної економічної стабільності. Така допомога західних партнерів покриє критично необхідні бюджетні витрати.

Ще у грудні 2023 року Мінфін спільно з іншими відомствами розробив Національну стратегію доходів на 2024 – 2030 роки.

Вона охоплює такі важливі напрямки: