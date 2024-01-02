Чи продовжать США та ЄС фінансувати Україну у 2024 році
Джерело:Financial Times
Financial Times випустив свій традиційний прогноз на 2024 рік. Він стосувався найбільш резонансних та гучних політичних й економічних подій.
Чи продовжиться фінансування України
У виданні написали, що в адміністрації Байдена й надалі рішуче налаштовані на продовження постачання допомоги, попри деякі розбіжності у Конгресі. Проте у разі обрання Трампа, процес може сповільнитися.
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Також прогнозується, що ЄС все-таки зможе обійти вето Угорщини та виділити 50 мільярдів євро додаткової допомоги.
Однак Києву все ще доведеться здійснити військовий прорив у міру того, як тиск, пов'язаний із потребою розпочати переговори з Москвою, зростатиме,
– написали у виданні.
Уряд затвердив Національну стратегію доходів на 2024 – 2030 роки
Ще у грудні 2023 року Мінфін спільно з іншими відомствами розробив Національну стратегію доходів на 2024 – 2030 роки.
Вона охоплює такі важливі напрямки:
- посилення фіскальної спроможності України;
- адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС;
- створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання.