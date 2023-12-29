Спрощення виплат
Відтак, українцям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни, зможуть виплачувати грошову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій та інших неурядових установ.
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Це буде здійснюватись на підставі Довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина України. Зміни стосуються виплат готівкою в національній валюті України.
Які ще зміни затвердили
- Для НЕК "Укренерго"
Відтепер, надано можливість НЕК "Укренерго" перераховувати кошти на користь європейського офісу з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів "Joint Allocation Office" (JAO) за проведення спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності.
- Для резидентів інших країн
Доповнено перелік виключень із заборони на проведення видаткових операцій за рахунками резидентів Росії та Білорусі, які на законних підставах перебувають на території України. Це стосується операцій з оплати медичних послуг у закладах охорони здоров’я.