Упрощение выплат

Следовательно, украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны, смогут выплачивать денежную помощь от интернациональных гуманитарных организаций и других неправительственных учреждений.

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Это будет осуществляться на основании справки о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины. Изменения касаются выплат наличными в национальной валюте Украины.

Напомним! Ранее получить помощь, поступившую физическому лицу, можно было только на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность.

Какие еще изменения утвердили

Для НЭК "Укрэнерго"

Теперь предоставлена возможность НЭК "Укрэнерго" перечислять средства в пользу европейского офиса по распределению пропускной способности межгосударственных сечений "Joint Allocation Office" (JAO) за проведение общего скоординированного распределения пропускной способности.

Заметьте! Соответствующие изменения будут способствовать обеспечению импорта электроэнергии в достаточном количестве при повреждении энергетической инфраструктуры Украины, а также экспорта электроэнергии в случае ее профицита в Украину.

Для резидентов других стран

Дополнен список исключений по запрету на проведение расходных операций по счетам резидентов России и Беларуси, на законных основаниях находящихся на территории Украины. Это касается операций по оплате медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.

Обратите внимание! Соответствующие изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины, которая вступает в силу 29 декабря 2023 года.