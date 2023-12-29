Упрощение выплат

Следовательно, украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны, смогут выплачивать денежную помощь от интернациональных гуманитарных организаций и других неправительственных учреждений.

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Это будет осуществляться на основании справки о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины. Изменения касаются выплат наличными в национальной валюте Украины.

Какие еще изменения утвердили

  • Для НЭК "Укрэнерго"

Теперь предоставлена возможность НЭК "Укрэнерго" перечислять средства в пользу европейского офиса по распределению пропускной способности межгосударственных сечений "Joint Allocation Office" (JAO) за проведение общего скоординированного распределения пропускной способности.

  • Для резидентов других стран

Дополнен список исключений по запрету на проведение расходных операций по счетам резидентов России и Беларуси, на законных основаниях находящихся на территории Украины. Это касается операций по оплате медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.