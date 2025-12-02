Зимова допомога для України: ще одна країна виділяє 100 мільйонів євро

Київ отримає новий пакет фінансової допомоги від Швеції, призначений для потреб населення у холодний період. Зимову підтримку уряд виділяє для зміцнення стійкості України.

Який пакет допомоги отримає Україна?

Сума нового пакета допомоги від Швеції загалом складе понад 1,1 мільярда шведських крон (приблизно 100 мільйонів євро), передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Кошти спрямують на найнагальніші потреби українців цього опалювального сезону, а також на зміцнення інфраструктури для наступних зим.

Уряд представляє новий пакет підтримки, який зосереджується на найнагальніших потребах цієї зими, а також на підтримці, що зміцнює стійкість України в довгостроковій перспективі. Швеція продовжує робити все можливе, щоб підтримати Україну,

– наголосив міністр з питань розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Зокрема, фінансову допомогу витратять:

на забезпечення енергопостачання;

на ремонт та відновлення пошкоджених під час обстрілів об'єктів інфраструктури;

на проведення реформ;

та на галузь охорони здоров'я.

Міністерка енергетики та економіки Швеції Ебба Буш підкреслила, що енергопостачання України є важливою частиною її загальної оборони, тому потребує підтримки.

Разом з міжнародними партнерами ми зараз збільшуємо підтримку енергопостачання України. Це не тільки зміцнює стійкість України, але й оборону всієї Європи,

– зауважила Буш.

Хто ще виділяє допомогу Україні?

Днями також стало відомо, що Німеччина виділить 170 мільйонів євро для зміцнення енергетичної інфраструктури України цієї зими, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц, виступаючи перед депутатами Бундестагу, заявив, що Берлін не припинить допомагати Києву та планує надавати підтримку так довго, як знадобиться Україні.

І ми негайно надаємо додаткові 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом'якшити вплив російського тероризму на зимові постачання України,

– зауважив Мерц.

Варто знати! Німеччина також наразі активно просуває ідею "репараційного кредиту" Україні. Мерц надіслав свої пропозиції Єврокомісії та зазначив, що "майже щодня" співпрацює в цьому питанні з Брюсселем.

