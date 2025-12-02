Зимняя помощь для Украины: еще одна страна выделяет 100 миллионов евро
- Швеция выделяет Украине новый пакет помощи на сумму примерно 100 миллионов евро для зимней поддержки и укрепления устойчивости инфраструктуры.
- Германия также предоставляет Украине 170 миллионов евро для укрепления энергетической инфраструктуры в зимний период.
Киев получит новый пакет финансовой помощи от Швеции, предназначенный для нужд населения в холодный период. Зимнюю поддержку правительство выделяет для укрепления устойчивости Украины.
Какой пакет помощи получит Украина?
Сумма нового пакета помощи от Швеции в целом составит более 1,1 миллиарда шведских крон (примерно 100 миллионов евро), передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Средства направят на самые насущные потребности украинцев этого отопительного сезона, а также на укрепление инфраструктуры для следующих зим.
Правительство представляет новый пакет поддержки, который сосредотачивается на насущных потребностях этой зимы, а также на поддержке, что укрепляет устойчивость Украины в долгосрочной перспективе. Швеция продолжает делать все возможное, чтобы поддержать Украину,
– отметил министр по вопросам развития сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.
В частности, финансовую помощь потратят:
- на обеспечение энергоснабжения;
- на ремонт и восстановление поврежденных во время обстрелов объектов инфраструктуры;
- на проведение реформ;
- и на отрасль здравоохранения.
Министр энергетики и экономики Швеции Эбба Буш подчеркнула, что энергоснабжение Украины является важной частью ее общей обороны, поэтому нуждается в поддержке.
Вместе с международными партнерами мы сейчас увеличиваем поддержку энергоснабжения Украины. Это не только укрепляет устойчивость Украины, но и оборону всей Европы,
– отметила Буш.
Кто еще выделяет помощь Украине?
На днях также стало известно, что Германия выделит 170 миллионов евро для укрепления энергетической инфраструктуры Украины этой зимой, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая перед депутатами Бундестага, заявил, что Берлин не прекратит помогать Киеву и планирует оказывать поддержку так долго, как понадобится Украине.
И мы немедленно предоставляем дополнительные 170 миллионов евро на инфраструктуру, чтобы смягчить влияние российского терроризма на зимние поставки Украины,
– отметил Мерц.
Стоит знать! Германия также сейчас активно продвигает идею "репарационного кредита" Украине. Мерц направил свои предложения Еврокомиссии и отметил, что "почти ежедневно" сотрудничает в этом вопросе с Брюсселем.
Что еще известно о помощи Украине?
На днях Бундестаг одобрил проект федерального бюджета Германии на 2026 год, и в нем заложена значительная поддержку для Украины. Берлин планирует выделить Киеву 11,5 миллиардов евро на артиллерийские системы, дроны, бронетехнику и другое военное оснащение. По данным Министерства обороны Германии, это самый большой объем помощи с начала полномасштабной агрессии России.
Параллельно Италия готовит новый пакет военной поддержки для Украины. Рим пока не раскрывает содержание поставок. В документе, обнародованном в Официальном вестнике Итальянской Республики, отмечается, что Украине передадут военные средства, материалы и оборудование бесплатно. Их перечень содержится в секретном приложении, который подготовил Генеральный штаб итальянских Вооруженных сил.