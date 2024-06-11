Завдяки замороженим російським активам: Україна отримає фінансову підтримку від G7

G7 має намір заснувати спеціальний фонд для сприяння Україні, залучаючи потенційні прибутки від заморожених російських активів. Нині це важливо для підтримання економіки України.

Який варіанти підтримки України розглядає G7

Відповідно до плану, фонд надаватиме Україні фінансову допомогу у вигляді грантів, які не потребуватимуть повернення. Доходи від заморожених російських активів будуть використовуватися для погашення цих позик.

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Фонд адмініструватиметься міжнародною організацією – Світовим банком. А також фінансуватиметься шляхом позик від США, Великої Британії, Японії та інших країн. Лідери G7 планують домовитися щодо цього питання на саміті в Італії, який відбудеться з четверга.

Заморожені російські активи: основні моменти

Загальна сума заморожених російських активів на Заході становить 300 мільярдів доларів. Дві третини цих активів знаходяться в ЄС, значна частина яких зберігається в бельгійському кліринговому центрі Euroclear.

21 травня Рада Європейського Союзу погодила використання доходів від заморожених російських активів на підтримку України. Відповідно до європейського плану, гроші передаватимуть у міру їх надходження – двічі на рік.

США пропонують зібрати ці гроші авансом на кілька років наперед під заставу майбутніх доходів. Цей план повинні затвердити лідери G7.

За прогнозами Світового банку, на кінець 2023 року збитки, завдані Україні Росією, досягли 499 мільярдів євро. Водночас сума заморожених російських активів на рахунках Euroclear є у 2,5 раза меншою.