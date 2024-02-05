Якщо допомога від США буде меншою: чи зміняться пенсійні виплати українців

У Конгресі США заборонили фінансувати пенсії українцям коштом американської фінансової допомоги. Роксолана Підласа запевнила, що розмір виплат буде стабільним.

Пенсії українців без допомоги США

На думку голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, ймовірна заборона на фінансування пенсій коштом допомоги з США не вплине на виплати українців. Варто зазначити, що цю заборону ще не затвердили.

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Сьогодні Сенат прописав заборону на відшкодування пенсій коштом прямої бюджетної підтримки США у законопроєкті про додаткові асигнування.

Чиновниця наголосила, що пенсії є захищеною статтею видатків, тому гроші на них завжди будуть.

Роксолана Підласа Голова бюджетного комітету Верховної Ради Пенсії платяться коштом ЄСВ. Державний бюджет покриває дефіцит Пенсійного фонду і платить пенсії окремим категоріям пенсіонерів, які раніше працювали на державу. Видатки для Пенсійного фонду – це захищена стаття видатків державного бюджету, вони проплачуються практично одразу після військових видатків, тому проблем з пенсійним забезпеченням не буде, навіть якщо пряма бюджетна допомога від США буде меншою, ніж очікувалось.

Хто може отримати допомогу від ООН

На допомогу від ООН можуть претендувати ВПО, які раніше не отримували гроші від міжнародних організацій та чий дохід менш як 5,4 тисячі гривень на члена родини.

Також треба підпадати під одну із категорій вразливості:

не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька;

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення.

Додатково потрібно відповідати одному із пунктів: