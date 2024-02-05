Если помощь от США будет меньше: изменятся ли пенсионные выплаты украинцев

В Конгрессе США запретили финансировать пенсии украинцам за счет американской финансовой помощи. Роксолана Пидласа заверила, что размер выплат будет стабильным.

Пенсии украинцев без помощи США

По мнению председателя бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы, вероятный запрет на финансирование пенсий за счет помощи из США не повлияет на выплаты украинцев. Стоит отметить, что этот запрет еще не утвердили.

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Сегодня Сенат прописал запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США в законопроекте о дополнительных ассигнованиях.

Чиновница отметила, что пенсии являются защищенной статьей расходов, поэтому деньги на них всегда будут.

Роксолана Пидласа Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Пенсии платятся за счет ЕСВ. Государственный бюджет покрывает дефицит Пенсионного фонда и платит пенсии отдельным категориям пенсионеров, которые ранее работали на государство. Расходы для Пенсионного фонда – это защищенная статья расходов государственного бюджета, они проплачиваются практически сразу после военных расходов, поэтому проблем с пенсионным обеспечением не будет, даже если прямая бюджетная помощь от США будет меньше, чем ожидалось.

Кто может получить помощь от ООН

На помощь от ООН могут претендовать ВПЛ, которые ранее не получали деньги от международных организаций и чей доход менее 5,4 тысячи гривен на члена семьи.

Также надо подпадать под одну из категорий уязвимости:

не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения.

Дополнительно нужно отвечать одному из пунктов: