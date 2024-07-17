Наступні 4,1 мільярда євро допомоги у вересні: Україна розраховує на кошти від ЄС

Протягом ІІ кварталу Україна встигла здійснити заходи для виконання усіх індикаторів передбачені планом програми Ukraine Facility. Тому країна змогла направити відповідний запит на 4,1 мільярда євро до Єврокомісії.

Нова фінансова допомога у вересні

У Мінекономіки заявили, якщо ЄС позитивно оцінить виконання Україною індикаторів, нам нададуть новий транш фінансової допомоги у розмірі 4,11 мільярда євро вже у вересні.

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Європейська комісія має розглянути та підтвердити прогрес України у виконанні показників другого кварталу 2024 року в липні. За результатами цієї оцінки країнам-членам ЄС буде доручено схвалити виділення необхідних коштів на підтримку України протягом наступних двох місяців.

Які індикатори мала виконати Україна