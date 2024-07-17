Наступні 4,1 мільярда євро допомоги у вересні: Україна розраховує на кошти від ЄС
17 липня 2024, 10:41Читать новость на русском
Джерело:Мінекономіки
Протягом ІІ кварталу Україна встигла здійснити заходи для виконання усіх індикаторів передбачені планом програми Ukraine Facility. Тому країна змогла направити відповідний запит на 4,1 мільярда євро до Єврокомісії.
Нова фінансова допомога у вересні
У Мінекономіки заявили, якщо ЄС позитивно оцінить виконання Україною індикаторів, нам нададуть новий транш фінансової допомоги у розмірі 4,11 мільярда євро вже у вересні.
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Європейська комісія має розглянути та підтвердити прогрес України у виконанні показників другого кварталу 2024 року в липні. За результатами цієї оцінки країнам-членам ЄС буде доручено схвалити виділення необхідних коштів на підтримку України протягом наступних двох місяців.
Які індикатори мала виконати Україна
- схвалення плану цифровізації Державної митної служби
- схвалення Бюджетної декларації на 2025−2027 років
- схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями
- призначення нового керівника НАЗК
- набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній
- перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки
- розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату
- прийняття Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації
- набрання чинності стратегічним документом з протимінної діяльності на період до 2033 року.