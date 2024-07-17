Новая финансовая помощь в сентябре

В Минэкономики заявили, если ЕС положительно оценит выполнение Украиной индикаторов, нам предоставят новый транш финансовой помощи в размере 4,11 миллиарда евро уже в сентябре.

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Европейская комиссия должна рассмотреть и подтвердить прогресс Украины в выполнении показателей второго квартала 2024 года в июле. По результатам этой оценки странам-членам ЕС будет поручено одобрить выделение необходимых средств на поддержку Украины в течение следующих двух месяцев.

Какие индикаторы должна была выполнить Украина