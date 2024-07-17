Нова фінансова допомога у вересні
У Мінекономіки заявили, якщо ЄС позитивно оцінить виконання Україною індикаторів, нам нададуть новий транш фінансової допомоги у розмірі 4,11 мільярда євро вже у вересні.
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Європейська комісія має розглянути та підтвердити прогрес України у виконанні показників другого кварталу 2024 року в липні. За результатами цієї оцінки країнам-членам ЄС буде доручено схвалити виділення необхідних коштів на підтримку України протягом наступних двох місяців.
Які індикатори мала виконати Україна
- схвалення плану цифровізації Державної митної служби
- схвалення Бюджетної декларації на 2025−2027 років
- схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями
- призначення нового керівника НАЗК
- набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній
- перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки
- розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату
- прийняття Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації
- набрання чинності стратегічним документом з протимінної діяльності на період до 2033 року.