Нова фінансова допомога у вересні

У Мінекономіки заявили, якщо ЄС позитивно оцінить виконання Україною індикаторів, нам нададуть новий транш фінансової допомоги у розмірі 4,11 мільярда євро вже у вересні.

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Європейська комісія має розглянути та підтвердити прогрес України у виконанні показників другого кварталу 2024 року в липні. За результатами цієї оцінки країнам-членам ЄС буде доручено схвалити виділення необхідних коштів на підтримку України протягом наступних двох місяців.

Які індикатори мала виконати Україна