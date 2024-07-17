Нова фінансова допомога у вересні

У Мінекономіки заявили, якщо ЄС позитивно оцінить виконання Україною індикаторів, нам нададуть новий транш фінансової допомоги у розмірі 4,11 мільярда євро вже у вересні.

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Європейська комісія має розглянути та підтвердити прогрес України у виконанні показників другого кварталу 2024 року в липні. За результатами цієї оцінки країнам-членам ЄС буде доручено схвалити виділення необхідних коштів на підтримку України протягом наступних двох місяців.

Які індикатори мала виконати Україна

  • схвалення плану цифровізації Державної митної служби
  • схвалення Бюджетної декларації на 2025−2027 років
  • схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями
  • призначення нового керівника НАЗК
  • набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній
  • перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки
  • розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату
  • прийняття Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації
  • набрання чинності стратегічним документом з протимінної діяльності на період до 2033 року.