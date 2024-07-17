Глобальне зростання

Про це заявив головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Горінчас у вівторок під час презентації оновленого Огляду світової економіки (WEO). У документі зазначено, що "глобальне зростання відповідатиме прогнозу WEO за квітень 2024 року на рівні 3,2% у 2024 році та 3,3% у 2025 році".

Читайте також. Індекс очікування інвесторів у Німеччині вперше за 2024 рік погіршився

При цьому, зазначається, що зростаючі ризики підвищення інфляції можуть призвести до тривалого збереження високих відсоткових ставок. Також звертається увага на те, що в різних регіонах спостерігається різна динаміка.

Що буде з економікою країн

У порівнянні з квітневим WEO 2024 року, зростання в багатьох країнах у першому кварталі було несподівано позитивним, хоча в Японії та Сполучених Штатах спостерігалися негативні аспекти.

Цікаво! У Європі ж, навпаки, відстежувалися ознаки динамічнішого економічного відновлення завдяки покращенням у сфері послуг. Крім того, в Китаї відродження внутрішнього споживання сприяло позитивному зростанню в першому кварталі

Зокрема, в США після тривалого періоду зростання економічних показників спостерігалося сповільнення споживання. В Японії несподіване негативне зростання було спричинене тимчасовими перебоями в постачанні, пов’язаними із зупинкою великого автомобільного заводу в першому кварталі.