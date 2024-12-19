Якою буде грошова допомога військовослужбовцям у 2025 році

Українські військовослужбовці окрім основного грошового забезпечення мають право на додаткову фінансову допомогу. Вона включає виплати на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань та додаткові винагороди.

Надбавки й доплати військовослужбовцям

Військовослужбовці в Україні отримують різноманітні надбавки, доплати та винагороди, які залежать від умов служби, кваліфікації, наукових досягнень та виконання особливих завдань, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Читайте також Зимова допомога Німеччини допоможе пережити зиму 2,6 мільйонам українців

Надбавки включають виплати за особливі умови служби, кваліфікацію, спортивні звання та роботу в режимних умовах.

Надбавка за особливості служби може становити до 65% посадового окладу, що за певних умов досягає 2 503 гривні на місяць;

Доплати передбачені за наукові ступені та вчені звання, їх розмір – від 5% до 10% посадового окладу.

Військові, які забезпечують кібербезпеку, можуть отримувати до 100% посадового окладу як винагороду за важливі завдання.

Курсанти військових навчальних закладів під час воєнного стану щомісяця отримують 2 350 гривень.

Інші премії залежать від особистого внеску у службу та варіюються від 15 000 до 30 000 гривень.

Оздоровчі виплати військовослужбовцям

Допомогу на оздоровлення можуть отримати військовослужбовці, які звільнилися зі служби, але не скористалися цим правом протягом року.

Військовослужбовці, які зараз перебувають на службі, також мають право на щорічну допомогу на оздоровлення. Виплата може здійснюватися під час відпустки або без вибуття у відпустку, за умови подання рапорту.

Важливо! Підставою для виплати є наказ командира, яким військового виключають зі списків особового складу та оголошують про надання допомоги.

Розмір допомоги та порядок виплати:

Сума оздоровчої допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військового. Її виплачують на підставі наказу командира частини, який визначає розмір та порядок надання виплати.

Допомога для вирішення соціально-побутових питань

Згідно з рішенням Міністра оборони України від 16 січня 2024 року № 183/уд, військовослужбовці можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі місячного грошового забезпечення за наступних підстав:

Сімейні обставини

Смерть військовослужбовця, його чоловіка/дружини, дітей або батьків.

Поранення та інвалідність

Поранення, травма чи контузія, отримані під час виконання завдань із захисту Батьківщини.

Встановлена інвалідність внаслідок бойових травм чи захворювань, пов'язаних із військовою службою.

Стан здоров’я та лікування

Важкі захворювання, підтверджені медичними документами, наприклад:

Онкологія, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит В або С.

Хвороби нервової, серцево-судинної систем чи опорно-рухового апарату, які потребують тривалого лікування, реабілітації чи хірургічного втручання.

Протезування, трансплантація органів або довготривале застосування дорогих ліків.

Підтримка сімей військовополонених

Матеріальна допомога надається сім’ям військовослужбовців, які опинилися в полоні, стали заручниками, інтерновані чи визнані безвісти зниклими (за винятком тих, хто добровільно здався в полон).

Ця підтримка спрямована на соціальний захист військових і їхніх родин у складних життєвих обставинах.