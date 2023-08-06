Допомога для ВПО від ACTED: хто може отримати значну виплату

Французька гуманітарна організація ACTED може надати 6 600 гривень для переселенців. Проте претендувати на неї можуть не усі.

Хто може претендувати на допомогу

Фінансова допомога розрахована на жителів 8 областей України: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської. У пріоритеті будуть громадяни, які належать до наступних категорій:

Читайте також Допомога дітям ВПО: які зміни чекають на новонароджених

один із батьків самостійно виховує дітей;

людям від 60 років та більше;

у родині є особи з інвалідністю, які потребують піклування;

багатодітна сім’я, або в родині є діти до одного року;

є вагітні та жінки, що годують;

повністю або частково зруйноване житло через бойові дії.

Як оформити виплати

Щоб оформити фінансову допомогу потрібно зателефонувати за номером – 0 800 33 69 36 та подати заявку для реєстрації.

Лінія працює лише у будні дні з 9 по 16 годину дня.

Знадобляться такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);

акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.

Які зміни чекають на ВПО у серпні

Уряд оголосив чіткий список категорій переселенців, які більше не отримуватимуть допомогу від держави. До них належать:

особи, що мають депозити у банку більше ніж 100 тисяч гривень;

ті, хто повернувся до свого місця проживання;

громадяни, що мають житлову нерухомість у неокупованих містах або там, де не ведуться активні бойові дії;

люди, що придбали авто, житло чи валюту на більш ніж 100 тисяч гривень;

українці, що перебувають закордоном довше 30 днів, без поважної причини.

Для усіх інших виплати продовжаться. Нагадаємо, що 3 тисячі отримують діти та особи з інвалідністю, а 2 тисячі – дорослі особи.