Хто може претендувати на допомогу

Фінансова допомога розрахована на жителів 8 областей України: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської. У пріоритеті будуть громадяни, які належать до наступних категорій:

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  • один із батьків самостійно виховує дітей;
  • людям від 60 років та більше;
  • у родині є особи з інвалідністю, які потребують піклування;
  • багатодітна сім’я, або в родині є діти до одного року;
  • є вагітні та жінки, що годують;
  • повністю або частково зруйноване житло через бойові дії.

Як оформити виплати

Щоб оформити фінансову допомогу потрібно зателефонувати за номером – 0 800 33 69 36 та подати заявку для реєстрації.

Знадобляться такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);
  • акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.

Які зміни чекають на ВПО у серпні

Уряд оголосив чіткий список категорій переселенців, які більше не отримуватимуть допомогу від держави. До них належать:

  • особи, що мають депозити у банку більше ніж 100 тисяч гривень;
  • ті, хто повернувся до свого місця проживання;
  • громадяни, що мають житлову нерухомість у неокупованих містах або там, де не ведуться активні бойові дії;
  • люди, що придбали авто, житло чи валюту на більш ніж 100 тисяч гривень;
  • українці, що перебувають закордоном довше 30 днів, без поважної причини.

Для усіх інших виплати продовжаться. Нагадаємо, що 3 тисячі отримують діти та особи з інвалідністю, а 2 тисячі – дорослі особи.