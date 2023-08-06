Хто може претендувати на допомогу
Фінансова допомога розрахована на жителів 8 областей України: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської. У пріоритеті будуть громадяни, які належать до наступних категорій:
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- один із батьків самостійно виховує дітей;
- людям від 60 років та більше;
- у родині є особи з інвалідністю, які потребують піклування;
- багатодітна сім’я, або в родині є діти до одного року;
- є вагітні та жінки, що годують;
- повністю або частково зруйноване житло через бойові дії.
Як оформити виплати
Щоб оформити фінансову допомогу потрібно зателефонувати за номером – 0 800 33 69 36 та подати заявку для реєстрації.
Знадобляться такі документи:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей;
- реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);
- акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.
Які зміни чекають на ВПО у серпні
Уряд оголосив чіткий список категорій переселенців, які більше не отримуватимуть допомогу від держави. До них належать:
- особи, що мають депозити у банку більше ніж 100 тисяч гривень;
- ті, хто повернувся до свого місця проживання;
- громадяни, що мають житлову нерухомість у неокупованих містах або там, де не ведуться активні бойові дії;
- люди, що придбали авто, житло чи валюту на більш ніж 100 тисяч гривень;
- українці, що перебувають закордоном довше 30 днів, без поважної причини.
Для усіх інших виплати продовжаться. Нагадаємо, що 3 тисячі отримують діти та особи з інвалідністю, а 2 тисячі – дорослі особи.