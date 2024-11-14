Переможці конкурсу отримають грант на суму до 700 доларів США для отримання професійної освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як отримати грант на навчання

Участь у конкурсі можуть взяти жителі Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

Перевагу у відборі надаватимуть таким категоріям населення:

внутрішньо переміщені особи;

одинокі батьки або матері;

вагітні жінки, жінки, які годують дитину (або особи, які проживають з такою людиною);

люди з інвалідністю чи хронічним захворюванням (або особи, які проживають з такою людиною).

За умовами програми переможцю необхідно буде вибрати навчальний курс на власний розсуд з урахуванням таких критеріїв:

відповідність програми актуальним потребам місцевого ринку праці;

тривалість курсу не повинна перевищувати 6 місяців, а завершитися він має до червня 2025 року.

Важливо! Подати заявку на участь та ознайомитися з подробицями щодо відбору можна за посиланням.

У разі виникнення питань чи пропозицій надсилайте їх на електронну адресу: UKR-feedback@drc.ngo або телефонуйте за номером: 0 800 339 518 (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 17:00).