Победители конкурса получат грант на сумму до 700 долларов США для получения профессионального образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Как получить грант на обучение

Участие в конкурсе могут принять жители Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Преимущество в отборе будут предоставлять таким категориям населения:

внутренне перемещенные лица;

одинокие отцы или матери;

беременные женщины, женщины, которые кормят ребенка (или лица, которые проживают с таким человеком);

люди с инвалидностью или хроническим заболеванием (или лица, которые проживают с таким человеком).

По условиям программы победителю необходимо будет выбрать учебный курс по своему усмотрению с учетом следующих критериев:

соответствие программы актуальным потребностям местного рынка труда;

продолжительность курса не должна превышать 6 месяцев, а завершиться он должен до июня 2025 года.

Важно! Подать заявку на участие и ознакомиться с подробностями по отбору можно по ссылке.

В случае возникновения вопросов или предложений присылайте их на электронный адрес: UKR-feedback@drc.ngo или звоните по телефону: 0 800 339 518 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00).