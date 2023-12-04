Наша мета – донести до світової спільноти реальні потреби українців, - Верещук

Україні необхідно зберегти виплати ВПО. Нині 2,6 мільйона переселенців регулярно отримують фінансову підтримку від держави.

Про це віцепремʼєр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про це в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також: З 1 лютого залишаться без виплат: які зміни чекають на ВПО

Гуманітарна підтримка українців

Вона розповіла, що під час візиту до США з представниками американської влади обговорювала гуманітарну підтримку українців, які опинилися у складних обставинах через збройну агресію Росії.

Ірина Верещук віцепремʼєр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Наша мета – донести до світової спільноти реальні потреби українців у цей складний час. Особливо це важливо, оскільки Світовий банк вже виділив 1,2 мільярда доларів на підтримку інших вразливих категорій населення.

Проєкт INSPIRE

Проєкт INSPIRE ("Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності") фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 мільярда доларів. Проєкт забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.

Проєкт буде спрямований на соціальну підтримку:

осіб з інвалідністю;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

прийомних та патронатних сімей;

осіб, які потребують догляду;

студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії;

а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та торгівлі людьми.

Гроші виділяються із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.