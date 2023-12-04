Наша мета – донести до світової спільноти реальні потреби українців, - Верещук

4 грудня 2023, 15:00
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Україні необхідно зберегти виплати ВПО. Нині 2,6 мільйона переселенців регулярно отримують фінансову підтримку від держави.

Про це віцепремʼєр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про це в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Гуманітарна підтримка українців

Вона розповіла, що під час візиту до США з представниками американської влади обговорювала гуманітарну підтримку українців, які опинилися у складних обставинах через збройну агресію Росії.

 

Ірина Верещук

віцепремʼєр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій

Наша мета – донести до світової спільноти реальні потреби українців у цей складний час. Особливо це важливо, оскільки Світовий банк вже виділив 1,2 мільярда доларів на підтримку інших вразливих категорій населення.

Проєкт INSPIRE

Проєкт INSPIRE ("Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності") фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 мільярда доларів. Проєкт забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.

Проєкт буде спрямований на соціальну підтримку:

  • осіб з інвалідністю;
  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • прийомних та патронатних сімей;
  • осіб, які потребують догляду;
  • студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії;
  • а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та торгівлі людьми.
Важливо!  Гроші виділяються із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.
Автор: Катерина Добровольська