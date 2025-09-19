У Євросоюзі набирає обертів обговорення механізму спільних запозичень. Тема стане однією з ключових під час підготовки бюджету на період 2028–2034 років.

Чому Фінляндія проти збільшення боргу ЄС?

Фінляндія виступила проти пропозиції Європейської комісії надати Євросоюзу можливість брати на себе більше спільного боргу, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Європейська комісія запропонувала включити до бюджету на 2028-2034 роки механізм, який дозволив би вдаватися до спільних запозичень у разі надзвичайної ситуації.

Ми не просто критикуємо, ми проти. Тому Фінляндія готова заблокувати ці пропозиції навіть самостійно,

– заявила міністр фінансів Фінляндії Ріікка Пурра.

Деякі держави з-поміж 27 членів блоку вважають, що випуск спільного боргу міг би допомогти фінансувати витрати, запропоновані Комісією, за нижчими процентними ставками.

Водночас Німеччина, Нідерланди та Швеція заявили, що виступають проти такої ініціативи, а Данія висловила скепсис.

Важливо! Для затвердження нового бюджету ЄС необхідна згода всіх 27 країн-членів, а також схвалення Європейського парламенту.

