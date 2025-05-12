Фіцо дав обіцянку Путіну спробувати заблокувати відмову ЄС від газу з Росії
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв Володимиру Путіну спробувати заблокувати план ЄС REPowerEU, що передбачає відмову від російського газу та інших енергоресурсів.
- Фіцо стверджує, що Словаччина і Євросоюз не можуть обійтися без російських енергоносіїв, і за потреби Словаччина використає право вето.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Москві 9 травня заявив, що спробує заблокувати план REPowerEU. Він передбачає відмову Євросоюзу від російського газу та інших енергоресурсів.
Фіцо планує заблокувати відмову ЄС від російського газу
На думку Фіцо, Словаччина та в цілому Євросоюз не здатні прожити без енергоносії з Росії, пише 24 Канал з посиланням на Liga.net.
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Якщо буде потрібно, щоб усі 27 країн погодилися, ми використаємо право вето на заборону імпорту всіх видів енергоресурсів,
– сказав Роберт Фіцо.
Якщо ж буде ухвалено рішення, що голосуватимуть не одноголосно, а більшістю, тоді, як зазначив словацький прем'єр, "великі держави ухвалять своє рішення",
Якщо ви вважаєте, що хтось купить паливо у Westinghouse і впровадить це в наші АЕС, то це неможливо,
– додав Фіцо.
Однак, наприклад, Україна успішно експлуатує тепловидільні збірки Westinghouse з 2015 року на реакторах ВВЕР-1000. А з 2023 року – на реакторах ВВЕР-440, як у Словаччині.
Зупинка постачання газу викличе нестабільність,
– вважає словацький політик.
Зауважте! Він наголосив, що під час перероблення нафти нафтохімічні заводи були налаштовані на використання якраз російської нафти, і зупинка може викликати технологічні проблеми.