Фіцо дав обіцянку Путіну спробувати заблокувати відмову ЄС від газу з Росії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Москві 9 травня заявив, що спробує заблокувати план REPowerEU. Він передбачає відмову Євросоюзу від російського газу та інших енергоресурсів.

Фіцо планує заблокувати відмову ЄС від російського газу

На думку Фіцо, Словаччина та в цілому Євросоюз не здатні прожити без енергоносії з Росії, пише 24 Канал з посиланням на Liga.net.

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Якщо буде потрібно, щоб усі 27 країн погодилися, ми використаємо право вето на заборону імпорту всіх видів енергоресурсів,

– сказав Роберт Фіцо.

Якщо ж буде ухвалено рішення, що голосуватимуть не одноголосно, а більшістю, тоді, як зазначив словацький прем'єр, "великі держави ухвалять своє рішення",

Якщо ви вважаєте, що хтось купить паливо у Westinghouse і впровадить це в наші АЕС, то це неможливо,

– додав Фіцо.

Однак, наприклад, Україна успішно експлуатує тепловидільні збірки Westinghouse з 2015 року на реакторах ВВЕР-1000. А з 2023 року – на реакторах ВВЕР-440, як у Словаччині.

Зупинка постачання газу викличе нестабільність,

– вважає словацький політик.

Зауважте! Він наголосив, що під час перероблення нафти нафтохімічні заводи були налаштовані на використання якраз російської нафти, і зупинка може викликати технологічні проблеми.