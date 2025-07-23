Фіцо відвідає Вашингтон: словацький прем'єр підпише угоду вартістю до 15 мільярдів доларів

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо незабаром відвідає Вашингтон. Там словацький політик підпише міжурядову угоду зі США.

Чому Фіцо планує візит до Вашингтону?

Вона полягає у будівництві атомного енергоблока Westinghouse вартістю 12-15 мільярдів доларів, передає 24 Канал з посиланням на журналіста VSquare і Direkt36 Саболча Пані.

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Журналіст повідомив, що угода була остаточно узгоджена нещодавно. Тому, згідно з планами, візит Фіцо може відбутися вже незабаром.

Видання Aktuality пише, що до проєкту має долучитися американська компанія Westinghouse, яку словацький уряд обрав без проведення відкритого тендеру. Критики, зокрема з опозиції, звертають увагу на відсутність прозорого процесу відбору постачальника.

Міністерка економіки Дениса Сакова (партія Hlas) пояснює це стратегічними причинами:

Росію Словаччина більше не може використовувати як постачальника

у Франції обмежені потужності,

Південна Корея потребує ліцензії від Westinghouse.

Зауважте! Розглядається також можливе консорціумне рішення США-Корея.

Сакова в ефірі телеканалу TA3 заявила, що угоду з американською стороною вже "вибороли та погодили". Зокрема залишилося лише дочекатися нотифікації від Єврокомісії, яка очікується до кінця липня.

Посольство США в Братиславі поки що не підтвердило запрошення для Фіцо, але зазначило, що текст угоди проходить технічні процедури. Переклад і юридичну перевірку, які можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Візит Фіцо може збігтися з поточним геополітичним контекстом,

– наголосили у виданні.

Дональд Трамп, кандидат у президенти від Республіканської партії, у липні оголосив про намір запровадити 30% мита на експорт із Європи. Це може серйозно вдарити по словацькому автопрому.

Зверніть увагу! Зустріч із Трампом, отже, може мати як економічне, так і символічне значення.