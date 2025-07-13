Про це в ефірі 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Він додав, що це стосується не лише санкцій проти Росії, але й євроінтеграційного курсу України.

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Є аргументи "за" і "проти"

Він припустив, що може відбуватися певна хитра гра, і такі політики, як Віктор Орбан і Роберт Фіцо можуть ретранслювати волю самого Європейського Союзу і надсилати сигнали Україні.

"Ми не повинні цього виключати. Але водночас можна висловити і негативну оцінку: такі політики, як Орбан і Фіцо, підривають єдність усередині ЄС і надсилають суперечливі сигнали зовні – зокрема Україні, Росії. Це може мати негативні наслідки. У мене є аргументи і "за", і "проти", і не можна виключати жодного варіанту. Хоча, звісно, хочеться вірити, що ЄС все ж хоче бачити Росію покараною – зокрема через ефективні санкції, жорсткіші за попередні", – сказав Станіслав Желіховський.

Він сподівається, що Брюссель і більшість країн-членів ЄС справді розглядають Україну як майбутню частину Союзу. Це зміцнило б безпеку всієї Європи, допомогло б запобігти новим війнам і дало б Україні змогу стати ключовим елементом у процесі оновлення Європи – зокрема через нові можливості для бізнесу та відбудову економіки. Загалом Європейський Союз отримав би від цього більше переваг, ніж ризиків.

Не хотілося б вірити, що такі політики, як Орбан, виконують якусь "чорну" роботу – особливо в такий небезпечний для Європи період,

– зауважив він.

Він додав, що сподівається: Європа зможе знайти підхід до політиків, які мають особливу позицію і час від часу блокують важливі рішення. Водночас він не виключає, що іноді такі дії можуть бути частиною неформальних, кулуарних домовленостей. Це неприємна, але реальна перспектива, яку не варто ігнорувати.

Подвійні санкції могли б стати ударом для Росії

Він також зауважив, що у разі запровадження синхронізованих санкцій з боку США та Європейського Союзу, це стало б справді потужним ударом не лише по російській економіці, а й по тих країнах, які мають з Росією спільні інтереси.

Це могло б стати, скажімо так, шоком – болючим ударом по Росії, від якого вона, звісно, змогла б оговтатися, але значно повільніше, ніж зазвичай. Це суттєво зменшило б її можливості у військовому плані, зокрема її воєнної машини, яка спрямована насамперед проти української держави,

– сказав Желіховський.

Він пояснив, що в разі таких дій Україна змогла б відчути реальне полегшення – так само, як і її західні партнери. Адже навіть якщо Росія й надалі залишатиметься загрозою, її можливості для подальшої агресії були б суттєво обмежені.

Загалом це стало б потужним політичним сигналом: західний світ не має наміру поступатися Росії, а навпаки – готовий підтримувати Україну у боротьбі не лише за власну незалежність і суверенітет, а й за свободу та безпеку всього демократичного світу.

Він додав, що все залежить від сигналів, які надходять і надходитимуть з Кремля. Якщо Дональд Трамп отримає чітке розуміння того, що Володимир Путін не збирається зупиняти свою агресію, то, ймовірно, він дасть "зелене світло" на запровадження санкцій, які вже перебувають у Конгресі США.

У такому випадку Трамп зможе вплинути і на таких політиків, як Роберт Фіцо та Віктор Орбан, аби вони підтримали 18-й пакет санкцій у Європейському Союзі. Цей пакет також є доволі жорстким. У результаті це могло б стати скоординованим спільним кроком Заходу – саме того, чого Путін найбільше не хоче бачити.