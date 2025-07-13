Об этом в эфире 24 Канала рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Он добавил, что это касается не только санкций против России, но и евроинтеграционного курса Украины.

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Есть аргументы "за" и "против"

Он предположил, что может происходить определенная хитрая игра, и такие политики, как Виктор Орбан и Роберт Фицо могут ретранслировать волю самого Европейского Союза и посылать сигналы Украине.

"Мы не должны этого исключать. Но в то же время можно высказать и негативную оценку: такие политики, как Орбан и Фицо, подрывают единство внутри ЕС и посылают противоречивые сигналы снаружи – в частности Украине, России. Это может иметь негативные последствия. У меня есть аргументы и "за", и "против", и нельзя исключать ни одного варианта. Хотя, конечно, хочется верить, что ЕС все же хочет видеть Россию наказанной – в частности через эффективные санкции, жестче предыдущих", – сказал Станислав Желиховский.

Он надеется, что Брюссель и большинство стран-членов ЕС действительно рассматривают Украину как будущую часть Союза. Это укрепило бы безопасность всей Европы, помогло бы предотвратить новые войны и дало бы Украине возможность стать ключевым элементом в процессе обновления Европы – в частности через новые возможности для бизнеса и восстановление экономики. В целом Европейский Союз получил бы от этого больше преимуществ, чем рисков.

Не хотелось бы верить, что такие политики, как Орбан, выполняют какую-то "черную" работу – особенно в такой опасный для Европы период,

– отметил он.

Он добавил, что надеется: Европа сможет найти подход к политикам, которые имеют особую позицию и время от времени блокируют важные решения. В то же время он не исключает, что иногда такие действия могут быть частью неформальных, кулуарных договоренностей. Это неприятная, но реальная перспектива, которую не стоит игнорировать.

Двойные санкции могли бы стать ударом для России

Он также отметил, что в случае введения синхронизированных санкций со стороны США и Европейского Союза, это стало бы действительно мощным ударом не только по российской экономике, но и по тем странам, которые имеют с Россией общие интересы.

Это могло бы стать, скажем так, шоком – болезненным ударом по России, от которого она, конечно, смогла бы оправиться, но значительно медленнее, чем обычно. Это существенно уменьшило бы ее возможности в военном плане, в частности ее военной машины, которая направлена прежде всего против украинского государства,

– сказал Желиховский.

Он пояснил, что в случае таких действий Украина смогла бы почувствовать реальное облегчение – так же, как и ее западные партнеры. Ведь даже если Россия и в дальнейшем будет оставаться угрозой, ее возможности для дальнейшей агрессии были бы существенно ограничены.

В целом это стало бы мощным политическим сигналом: западный мир не намерен уступать России, а наоборот – готов поддерживать Украину в борьбе не только за собственную независимость и суверенитет, но и за свободу и безопасность всего демократического мира.

Он добавил, что все зависит от сигналов, которые поступают и будут поступать из Кремля. Если Дональд Трамп получит четкое понимание того, что Владимир Путин не собирается останавливать свою агрессию, то, вероятно, он даст "зеленый свет" на введение санкций, которые уже находятся в Конгрессе США.

В таком случае Трамп сможет повлиять и на таких политиков, как Роберт Фицо и Виктор Орбан, чтобы они поддержали 18-й пакет санкций в Европейском Союзе. Этот пакет также является довольно жестким. В результате это могло бы стать скоординированным совместным шагом Запада – именно того, чего Путин больше всего не хочет видеть.