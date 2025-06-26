Фіцо просить відкласти голосування щодо 18-ого пакета санкцій проти Росії

Словаччина на саміті Європейської ради вимагатиме відтермінування голосування щодо санкцій проти Росії. Таку заяву зробив прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.

Фіцо погрожує накласти вето на новий пакет санкцій проти Кремля

Зокрема Роберт Фіцо пригрозив накласти вето під час голосування, передає 24 Канал з посиланням на Dennik N.

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Якщо це не відкладуть, ми накладемо вето… Ми завтра не будемо голосувати за цей пакет,

– сказав Фіцо та зазначив, що підсумки саміту Словаччина підтримає.

Словацький прем’єр вбачає проблему в програмі RepowerEU та відмові від російського газу. Зокрема Фіцо переконаний, що це зашкодить промисловості його країни.

Я відмовляюся платити більше за газ через Україну,

– заявив Роберт Фіцо під час засідання комітету з європейських справ.

Зауважте! Він додав, що його обов’язок як уряду Словацької Республіки – стверджувати, що ця програма є шкідливою.