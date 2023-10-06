Час лишився до 31 грудня: що треба зробити аби не втратити свою пенсію

Українські пенсіонери, які поїхали від війни до іншої країни, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Це потрібно зробити, щоб ПФУ продовжило виплачувати їм пенсію наступного року.

Пенсіонерам треба пройти фізичну ідентифікацію

Тож до 31 грудня українські пенсіонери, які не мають змоги пройти фізичну ідентифікацію особисто, можуть зробити це онлайн через:

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"Дія.Підпис" на сайті ПФУ;

через консульську посадову особу (щоб засвідчити місце проживання за кордоном).

Як отримати пенсію в Польщі

Однією з підстав припинення виплати пенсії є не проходження фізичної ідентифікації. Це прописано в законопроєкті № 9453.

Ті ж українці, які раніше отримували пенсію готівкою, зможуть так само отримувати її за кордоном через Укрпошту. Для цього потрібно написати заяву у один із двох способів:

через електронну форму на сайті "Укрпошти";

у паперовому вигляді за зразком та надіславши на адресу "Укрпошти" (вул.Хрещатик, 22, м.Київ, 01001, Україна з приміткою на конверті "пенсія переказом").

Наступного місяця пенсія у валюті країни в якій перебуває особа надійде на адресу, яку вона вказала в заяві. Щоб отримувати такі перекази треба постійно брати з собою посвідчення особи.