ЄС готує фонд для дострокової підтримки України обсягом 100 мільярдів євро

Європейський Союз розглядає можливість створення фонду обсягом 100 мільярдів євро. Ці кошти можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо його наступного семирічного бюджету, яку мають представити пізніше цього місяця.

Євросоюз готує фонд для підтримки України

Якщо держави-члени погодять цю пропозицію в межах бюджетних переговорів, фінансування почнуть надавати з 2028 року для забезпечення стабільної фінансової підтримки країни, що постраждала від війни, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Цей крок ще більше змістить тягар підтримки України на Європу, зменшуючи залежність від США,

– йдеться у матеріалі.

Від початку вторгнення, ЄС надав Україні майже 160 мільярдів євро підтримки. Ця сума включає фонд у 50 мільярдів доларів, який забезпечує гранти та кредити до 2027 року.

Разом із країнами 7G ЄС також створив інструмент кредитування обсягом 50 мільярдів доларів для Києва. Він фінансується завдяки доходам від заморожених активів російського центрального банку.

Нове фінансування передбачатиме таку ж модель: Європейська комісія – виконавчий орган ЄС – надаватиме Україні допомогу у вигляді грантів і пільгових кредитів. Більшість виплат пов’язана з реформами, які український уряд має впровадити для вступу до ЄС.

Цю ідею розглядають поряд з іншими варіантами, і її обговорять до оприлюднення деталей наступної багаторічної фінансової рамки. Це має відбутися 16 липня, хоча деякі елементи можуть бути представлені пізніше.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив журналістам у вівторок, що "ми справді зараз оцінюємо та опрацьовуємо різні варіанти" забезпечення фінансування на наступний рік, додавши, що блок "готовий надавати всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно".

Зауважте! Він зазначив, що комісія розгляне можливості збільшення допомоги "через бюджет ЄС, а також через можливість використання доходів від російських державних активів", коли МВФ оцінить потенційний фінансовий дефіцит України.