Евросоюз готовит фонд для поддержки Украины

Если государства-члены согласуют это предложение в рамках бюджетных переговоров, финансирование начнут предоставлять с 2028 года для обеспечения стабильной финансовой поддержки страны, пострадавшей от войны, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Этот шаг еще больше сместит бремя поддержки Украины на Европу, уменьшая зависимость от США,

– говорится в материале.

С начала вторжения, ЕС предоставил Украине почти 160 миллиардов евро поддержки. Эта сумма включает фонд в 50 миллиардов долларов, который обеспечивает гранты и кредиты до 2027 года.

Вместе со странами 7G ЕС также создал инструмент кредитования объемом 50 миллиардов долларов для Киева. Он финансируется благодаря доходам от замороженных активов российского центрального банка.

Новое финансирование будет предусматривать такую же модель: Европейская комиссия – исполнительный орган ЕС – будет предоставлять Украине помощь в виде грантов и льготных кредитов. Большинство выплат связано с реформами, которые украинское правительство должно внедрить для вступления в ЕС.

Эту идею рассматривают наряду с другими вариантами, и ее обсудят до обнародования деталей следующей многолетней финансовой рамки. Это должно произойти 16 июля, хотя некоторые элементы могут быть представлены позже.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил журналистам во вторник, что "мы действительно сейчас оцениваем и прорабатываем различные варианты" обеспечения финансирования на следующий год, добавив, что блок "готов оказывать всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется".

Заметьте! Он отметил, что комиссия рассмотрит возможности увеличения помощи "через бюджет ЕС, а также через возможность использования доходов от российских государственных активов", когда МВФ оценит потенциальный финансовый дефицит Украины.