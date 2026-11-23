Європейські партнери продовжують підтримувати українську енергосистему, яка потребує коштів для відновлення після російських атак. Черговий транш допомоги дозволить закупити критично важливе обладнання для стабілізації мереж.

Яку суму отримала Україна на енергетику

У понеділок, 23 листопада, Естонія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України ще 50 тисяч євро, повідомило Міненерго.

Після нового траншу загальна сума внесків цієї країни зросла до 2,695 мільйона євро.

За даними відомства, загалом Фонд уже отримав майже 2,433 мільярда євро грантової допомоги.

Кошти надали:

41 іноземний донор із 27 країн-партнерів;

також три міжнародні організації.

Дякуємо Естонії і всім партнерам за допомогу у посиленні енергетичної стійкості України!

– наголосили в Міненерго.

На що спрямовують внески партнерів

Ці гроші з Фонду критично важливі для закупівлі трансформаторів, генераторів та іншого обладнання, яке Москва методично знищує своїми ракетами.

У Міненерго наголошують, що Фонд є "ефективним і прозорим інструментом для підтримки української енергетики".

Своїми внесками донори допомагають закуповувати найнеобхідніше обладнання для проведення ремонтів і відновлення енергетичних об’єктів України після російських атак,

– додали у відомстві.

Варто знати! Фонд підтримки енергетики України (UESF) створили навесні 2022 року. Його заснували за погодженням із Європейською комісією та Міністерством енергетики України, щоб допомогти країні долати наслідки ворожих атак на критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, міжнародні партнери продовжують поповнювати Фонд підтримки енергетики України. Зокрема, 11 листопада Ірландія виділила ще 25 мільйонів євро на допомогу українській енергосистемі. Кошти мають піти на закупівлю обладнання для ремонтів, відновлення пошкоджених об'єктів і нарощування генерації.

Окрім того, минулого тижня фінансову підтримку українській енергетиці суттєво посилила Португалія. Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Паулу Ранжел анонсував виділення додаткових 800 тисяч євро безпосередньо до Фонду підтримки енергетики.