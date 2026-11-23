Какую сумму получила Украина на энергетику

В понедельник, 23 ноября, Эстония перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины еще 50 тысяч евро, сообщило Минэнерго.

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После нового транша общая сумма взносов этой страны выросла до 2,695 миллиона евро.

По данным ведомства, в целом Фонд уже получил почти 2,433 миллиарда евро грантовой помощи.

Средства предоставили:

41 иностранный донор из 27 стран-партнеров;

а также три международные организации.

Благодарим Эстонию и всех партнеров за помощь в укреплении энергетической устойчивости Украины!– подчеркнули в Минэнерго.

Что направляются взносы партнеров

Эти средства из Фонда крайне важны для закупки трансформаторов, генераторов и другого оборудования, которое Москва методично уничтожает своими ракетами.

В Минэнерго отмечают, что Фонд является "эффективным и прозрачным инструментом для поддержки украинской энергетики".

Своими взносами доноры помогают закупать самое необходимое оборудование для проведения ремонтов и восстановления энергетических объектов Украины после российских атак– добавили в ведомстве.

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Стоит знать! Фонд поддержки энергетики Украины (UESF) был создан весной 2022 года. Его учредили по согласованию с Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины, чтобы помочь стране преодолевать последствия вражеских атак на критическую инфраструктуру.

Напомним, международные партнеры продолжают пополнять Фонд поддержки энергетики Украины. В частности, 11 ноября Ирландия выделила еще 25 миллионов евро в помощь украинской энергосистеме. Средства должны пойти на закупку оборудования для ремонта, восстановления поврежденных объектов и наращивания генерации.

Кроме того, на прошлой неделе финансовую помощь предостави Португалия существенно усилила поддержку украинской энергетики. Во время визита в Киев министр иностранных дел Паулу Ранжел объявил о выделении дополнительных 800 тысяч евро непосредственно в Фонд поддержки энергетики.