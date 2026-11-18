Какую сумму получит Украина от Португалии

Во время официального визита в Киев министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел анонсировал новый транш финансовой помощи для нашей энергосистемы, о чем пишет "Интерфакс-Украина".

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Речь идет о дополнительных 800 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики.

800 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики. Еще 1 миллион евро поступит через Программу развития ООН.

Об этом европейский дипломат заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Андрей Сибига МИД Украины Я также хотел сказать, что мы полностью привержены оказанию поддержки в энергетической сфере, поэтому мы объявили о выделении 800 000 евро, а сегодня наш министр окружающей среды и энергетики объявил о выделении еще одного миллиона евро на эту энергетическую программу через Организацию Объединенных Наций, Программу развития Организации Объединенных Наций, так что речь идет не просто о двух, а уже о трех миллионах евро в общей сложности.

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Сибига также поблагодарил Португалию за неизменную ежегодную военную помощь и общий взнос в размере 100 миллионов евро в механизм PURL с 2025 года.

Кроме того, мы готовим сотрудничество в рамках программы SAFE на сумму 125 миллионов евро для поставки дополнительных беспилотников Силам обороны Украины– отметил министр.

Андрей Сибига добавил, что дополнительный взнос Португалии в размере 800 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины, а также еще 1 миллион евро двусторонней помощи на закупку критически важного энергетического оборудования увеличивают общий объем ее энергетической поддержки до 3 миллионов евро.

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Обратите внимание! Паулу Ранжел также объявил о решении еще в 2026 году внести взнос в размере 1,5 миллиона евро в программу "Grain from Ukraine". Она предусматривает поставки зерна.

Напомним, что партнеры продолжают помогать Украине в сложной энергетической ситуации. В частности, с начала 2026 года в страну поступило более 5 тысяч единиц энергетического оборудования.