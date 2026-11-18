Яку суму отримає Україна від Португалії

Під час офіційного візиту до Києва міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел анонсував новий транш фінансової допомоги для нашої енергосистеми, про що пише "Інтерфакс-Україна".

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Йдеться про додаткові 800 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики.

800 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики. Ще 1 мільйон євро надійде через Програму розвитку ООН.

Про це європейський дипломат заявив на спільній пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

Андрій Сибіга МЗС України Я також хотів сказати, що ми повністю віддані енергетичній підтримці, тому ми оголосили про 800 000 євро, а сьогодні наш міністр довкілля та енергетики оголосив про ще один мільйон євро на цю енергетичну програму через Організацію Об'єднаних Націй, Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй, тож ми говоримо не просто про два, а вже про три мільйони євро загалом.

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Сибіга також подякував Португалії за незмінну щорічну військову допомогу та загальний внесок у розмірі 100 мільйонів євро до механізму PURL із 2025 року.

Також ми готуємо співпрацю в межах програми SAFE на суму 125 мільйонів євро для постачання додаткових безпілотників Силам оборони України– зазначив міністр.

Андрій Сибіга додав, що додатковий внесок Португалії в розмірі 800 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України, а також ще 1 мільйон євро двосторонньої допомоги на закупівлю критично важливого енергетичного обладнання збільшують загальний обсяг її енергетичної підтримки до 3 мільйонів євро.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зауважте! Паулу Ранжел також оголосив про рішення ще у 2026 році зробити внесок у розмірі 1,5 мільйона євро на програму "Grain from Ukraine". Вона передбачає постачання зерна.

Нагадаємо, що партнери продовжують допомагати Україні у складній енергетичній ситуації. Зокрема, понад 5 тисяч одиниць енергетичного обладнання надійшло до країни з початку 2026 року.