Понад 5 тисяч одиниць: партнери надали Україні величезну підтримку з початку року

Що саме приїхало в Україну

Допомогу надали десятки країн та низка міжнародних організацій, серед яких UNICEF та МОМ, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

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Найближчим часом очікується поставка ще понад 624 генераторів та 231 трансформатор, а також 124 одиниці іншого обладнання, зокрема котлів, БМК і КГУ.

У регіони зі складів хабу з початку року відправили 761 вантаж гуманітарної допомоги загальною вагою 8,1 тисячі тонн,

– йдеться у повідомленні. Зокрема, 3 807 генераторів, 436 трансформаторів та 190 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів. Зауважте! Загалом з березня 2022 року в Україну надійшло 2 677 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 34,2 тисячі тонн. Понад 31,5 тис. тонн розподілено між регіонами.

Енергетичну гуманітарну допомогу з лютого 2022 року надала 41 країна. Донорами є не тільки уряди країн, але й енергетичні підприємства.

Нагадаємо, що партнери продовжують підтримувати Україну. Зокрема, до Фонду підтримки енергетики Ірландія перерахувала додаткові 25 мільйонів євро.