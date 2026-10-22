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Фінляндія виділяє 8 мільйонів євро гуманітарної допомоги: скільки отримає Україна

Валерія Моргун
Гуманітарна допомога для України від Фінляндії

Гуманітарна допомога для України / Фото Shutterstock

Наприкінці цього року Фінляндія надасть загалом 8 мільйонів євро гуманітарної допомоги для подолання гуманітарних криз. Гроші спрямують для України, Південного Судану, Афганістану, а також у регіонах Африканського Рогу та Великих озер.

Яку суму надасть Фінляндія Україні

У межах цього траншу на гуманітарну допомогу Україні спрямують 2 мільйони євро, про що йдеться на сайті МЗС Фінляндії.

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  • Через Всесвітню продовольчу програму ООН (WFP) Україні нададуть 1 мільйон євро. WFP співпрацює з місцевими партнерами та, зокрема, доставляє продуктові набори до районів, розташованих поблизу лінії фронту.
  • Ще 1 мільйон євро спрямують через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) для допомоги передусім внутрішньо переміщеним та евакуйованим людям.

Обидві організації також надають допомогу в підготовці до зими.

Ситуація для цивільного населення України ще більше погіршилася через посилення російських атак– зазначили на сайті відомства.

Нагадаємо, що Фінляндія активно підтримує Україну. Зокрема, у жовтні президент Александр Стубб схвалив передачу 35-го пакета військової підтримки для української армії. Його вартість становить приблизно один мільйон євро.

Крім того, 1 жовтня були спрямовані кошти на відбудову України. Сума становить 50 мільйонів євро.

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