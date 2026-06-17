Де пенсіонери можуть взяти їжу безоплатно
Наразі в Україні готується законопроєкт, який має зобов'язати супермаркети непродані, але придатні до споживання продукти, передавати до фудбанків. Тобто, банків їжі.
Що можна отримати у фудбанках України?
Фудбанки надають підтримку тим громадянам, які найбільше її потребують. Наприклад, ВПО та пенсіонерам. Як саме працюють ці організації, розбирався 24 Канал.
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В Україні вже діють деякі фудбанки. Наприклад, FoodBank Ukraine. Ця організація працює приблизно 15 років та охоплює 8 областей.
Українська федерація банків продовольства доступна майже по всій Україні. Конкретна інформація по регіонах розміщена на офіційних ресурсах.
Вага одного продуктового набору може бути значна і сягати від 15 до 30 кілограмів. Найчастіше туди входять:
- крупи;
- макаронні вироби;
- борошно;
- цукор та сіль;
- олія;
- консерви;
- чай та кава;
- мило;
- шампунь;
- зубна паста і так далі.
В деяких випадках фудбанки отримують продукцію від певних торговельних мереж. Тому у таких наборах можна знайти:
- соки;
- молочні продукти;
- хліб;
- воду.
Зауважимо, такі набори різняться. Вони залежать від того, яку продукцію отримав фудбанк.
Як ще українські фудбанки допомагають українцям?
- Деякі фудбанки забезпечують українців і гарячими обідами. Наприклад, FoodBank Ukraine. Точок, де видається гаряча їжа, багато. Вони розміщені у Харкові, Дніпрі, Одесі, Києві та на Харківщини.
- Українська федерація банків продовольства запустила мобільний фудтрак. Тобто, кухню на колесах. Цей фургончик виїжджає до громад та там готує їжу.