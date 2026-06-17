Економіка Соцвиплати Де пенсіонери можуть взяти їжу безоплатно
17 червня, 23:43
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Де пенсіонери можуть взяти їжу безоплатно

Анастасія Зорик

Наразі в Україні готується законопроєкт, який має зобов'язати супермаркети непродані, але придатні до споживання продукти, передавати до фудбанків. Тобто, банків їжі.

Що можна отримати у фудбанках України?

Фудбанки надають підтримку тим громадянам, які найбільше її потребують. Наприклад, ВПО та пенсіонерам. Як саме працюють ці організації, розбирався 24 Канал.

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В Україні вже діють деякі фудбанки. Наприклад, FoodBank Ukraine. Ця організація працює приблизно 15 років та охоплює 8 областей.

Українська федерація банків продовольства доступна майже по всій Україні. Конкретна інформація по регіонах розміщена на офіційних ресурсах.

Вага одного продуктового набору може бути значна і сягати від 15 до 30 кілограмів. Найчастіше туди входять:

  • крупи;
  • макаронні вироби;
  • борошно;
  • цукор та сіль;
  • олія;
  • консерви;
  • чай та кава;
  • мило;
  • шампунь;
  • зубна паста і так далі.

В деяких випадках фудбанки отримують продукцію від певних торговельних мереж. Тому у таких наборах можна знайти:

  • соки;
  • молочні продукти;
  • хліб;
  • воду.

Зауважимо, такі набори різняться. Вони залежать від того, яку продукцію отримав фудбанк.

Як ще українські фудбанки допомагають українцям?

  • Деякі фудбанки забезпечують українців і гарячими обідами. Наприклад, FoodBank Ukraine. Точок, де видається гаряча їжа, багато. Вони розміщені у Харкові, Дніпрі, Одесі, Києві та на Харківщини.
  • Українська федерація банків продовольства запустила мобільний фудтрак. Тобто, кухню на колесах. Цей фургончик виїжджає до громад та там готує їжу.

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