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12 жовтня, 14:45
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Ф’ючерси на пшеницю впали: причина криється у заяві Трампа

Валерія Моргун

Пшениця дешевшає вже четвертий день поспіль. Ціни почали падати після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна домовилися про негайне "енергетичне перемир’я".

Що відбувається з ф’ючерсами на пшеницю

Заява Трампа посилила сподівання, що зниження інтенсивності бойових дій може зменшити перебої в роботі чорноморських маршрутів постачання, про що пише Bloomberg.

Ф’ючерси на пшеницю в Чикаго впали на 1,3% на піку зниження, перш ніж частково відіграти втрати.

Росія та Україна разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці, тому Чорне море має вирішальне значення для глобальних поставок,
– йдеться у матеріалі.

На ціни на зерно також тисне несподіване підвищення прогнозу виробництва кукурудзи Міністерством сільського господарства США.

Загострення бойових дій і удари по портовій інфраструктурі протягом останніх тижнів серйозно порушили перевезення. Через це покупці з Азії та Африки змушені шукати альтернативні джерела постачання, часто користуючись довшими маршрутами та сплачуючи вищі надбавки до цін.

  • У неділю, 11 жовтня, Дональд Трамп оголосив про перемир’я, однак не надав подробиць.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна підтримує припинення вогню, але "очікує на деталі".

Трейдери стежитимуть за підтвердженням домовленості з боку Москви та Києва, а також за ознаками того, що угода може призвести до ширшого зниження інтенсивності бойових дій.

Тривале зменшення інтенсивності бойових дій може знизити геополітичну премію в ціні пшениці, особливо якщо морські перевезення стануть безпечнішими, а експорт через Чорне море відновиться,
– пояснили у Bloomberg.

Зауважте! Водночас енергетичне перемир’я автоматично не захищає зернову інфраструктуру чи торговельні судна, тому перспективи постачання залишаються невизначеними.

У п’ятницю кукурудза зазнала найбільшого падіння за три роки після того, як Міністерство сільського господарства США несподівано підвищило прогнози врожайності та виробництва цієї основної сільськогосподарської культури країни.

 Розпродаж поширився й на пшеницю, ціна якої в моменті впала на 3,2%.

Нагадаємо, що раніше світові ціни на пшеницю активно зростали. Причинами стали ескалація війни у Чорному морі та атаки на портову інфраструктуру.

Зокрема, станом на 5 жовтня контракт на пшеницю на Чиказькій товарній біржі подорожчав на 1%. А взагалі вартість пшениці демонструвала найдовшу серію зростання за місяць.

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