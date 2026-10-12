Ф’ючерси на пшеницю впали: причина криється у заяві Трампа

Пшениця дешевшає вже четвертий день поспіль. Ціни почали падати після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна домовилися про негайне "енергетичне перемир’я".

Що відбувається з ф’ючерсами на пшеницю

Заява Трампа посилила сподівання, що зниження інтенсивності бойових дій може зменшити перебої в роботі чорноморських маршрутів постачання, про що пише Bloomberg.

Ф’ючерси на пшеницю в Чикаго впали на 1,3% на піку зниження, перш ніж частково відіграти втрати.

Росія та Україна разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці, тому Чорне море має вирішальне значення для глобальних поставок,

– йдеться у матеріалі.

На ціни на зерно також тисне несподіване підвищення прогнозу виробництва кукурудзи Міністерством сільського господарства США.

Загострення бойових дій і удари по портовій інфраструктурі протягом останніх тижнів серйозно порушили перевезення. Через це покупці з Азії та Африки змушені шукати альтернативні джерела постачання, часто користуючись довшими маршрутами та сплачуючи вищі надбавки до цін.

У неділю, 11 жовтня, Дональд Трамп оголосив про перемир’я, однак не надав подробиць.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна підтримує припинення вогню, але "очікує на деталі".

Трейдери стежитимуть за підтвердженням домовленості з боку Москви та Києва, а також за ознаками того, що угода може призвести до ширшого зниження інтенсивності бойових дій.

Тривале зменшення інтенсивності бойових дій може знизити геополітичну премію в ціні пшениці, особливо якщо морські перевезення стануть безпечнішими, а експорт через Чорне море відновиться,

– пояснили у Bloomberg.

Зауважте! Водночас енергетичне перемир’я автоматично не захищає зернову інфраструктуру чи торговельні судна, тому перспективи постачання залишаються невизначеними.

У п’ятницю кукурудза зазнала найбільшого падіння за три роки після того, як Міністерство сільського господарства США несподівано підвищило прогнози врожайності та виробництва цієї основної сільськогосподарської культури країни.

Розпродаж поширився й на пшеницю, ціна якої в моменті впала на 3,2%.

Нагадаємо, що раніше світові ціни на пшеницю активно зростали. Причинами стали ескалація війни у Чорному морі та атаки на портову інфраструктуру.

Зокрема, станом на 5 жовтня контракт на пшеницю на Чиказькій товарній біржі подорожчав на 1%. А взагалі вартість пшениці демонструвала найдовшу серію зростання за місяць.