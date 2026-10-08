Чому азійські імпортери б'ють на сполох

Через ескалацію війни у Чорному морі та атаки на портову інфраструктуру ціни на пшеницю різко пішли вгору, змушуючи борошномелів Південно-Східної та Південної Азії відмовлятися від довгострокових контрактів. Тепер замість звичних закупівель на пів року вперед, компанії покривають свої потреби лише до грудня, сподіваючись на зниження вартості, про що пише Bloomberg.

Південно-Східна Азія є другим за величиною регіоном-імпортером пшениці у світі, тому будь-які перебої б'ють по їхній продовольчій безпеці.

Млини стали більш консервативними у своїх стратегіях, обмежуючи закупівлі лише найближчими потребами,

– пояснив Джо Соуерс, віцепрезидент US Wheat Associates.

За його словами, якщо конфлікт затягнеться, ціни можуть злетіти ще вище і дуже швидко.

Взаємні удари України та Росії по портах призвели до того, що покупці почали шукати альтернативу в Румунії та Болгарії. Проте і ці маршрути опинилися під загрозою після того, як судна зазнали атак у їхніх економічних зонах. Представник філіппінського млина Джейнард Алехандріно зізнається, що через ситуацію в Чорному морі їхні руки зв'язані, а одна помилка може коштувати бізнесу надто дорого.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що відомо про причину падіння експорту

Нагадаємо, що Україна та Росія разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці. Проте цього сезону українські відвантаження зерна впали на 26%, а російський експорт у вересні взагалі обвалився на 75%. Ф'ючерси (контракти на майбутні поставки) на пшеницю в Чикаго ще до серпня підскочили на понад 30%, досягнувши максимуму з лютого 2023 року, хоча у вересні ринок дещо відкотився назад.

Важливо! Щоб врятувати ситуацію, азійські ринки зараз покладаються на постачання з Канади, США та Індії, яка в серпні зняла заборону на експорт пшениці. Також очікується вихід на ринок врожаю з Південної півкулі, що має трохи збити ціновий ажіотаж і захистити гаманці кінцевих споживачів від наслідків глобальної продовольчої інфляції.

Вітчизняний агросектор продовжує шукати шляхи виживання в умовах заблокованого моря, адаптуючи логістику до нових реалій. Зміна пріоритетів у продажах за кордон вже зараз допомагає бізнесу триматися на плаву та зберігати робочі місця.