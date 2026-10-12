Что происходит с фьючерсами на пшеницу

Заявление Трампа усилило надежды на то, что снижение интенсивности боевых действий может уменьшить перебои в работе черноморских маршрутов поставок, о чем пишет Bloomberg.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго упали на 1,3% на пике снижения, прежде чем частично отыграть потери.

Россия и Украина вместе обеспечивают более четверти мирового экспорта пшеницы, поэтому Черное море имеет решающее значение для глобальных поставок,

– говорится в материале.

На цены на зерно также давит неожиданное повышение прогноза производства кукурузы Министерством сельского хозяйства США.

Обострение боевых действий и удары по портовой инфраструктуре в течение последних недель серьезно нарушили перевозки. Из-за этого покупатели из Азии и Африки вынуждены искать альтернативные источники поставок, часто используя более длинные маршруты и платя более высокие надбавки к ценам.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В воскресенье, 11 октября, Дональд Трамп объявил о перемирии, однако не предоставил подробностей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна поддерживает прекращение огня, но "ожидает подробностей".

Трейдеры будут следить за подтверждением договоренности со стороны Москвы и Киева, а также за признаками того, что соглашение может привести к более широкому снижению интенсивности боевых действий.

Длительное снижение интенсивности боевых действий может снизить геополитическую премию в цене на пшеницу, особенно если морские перевозки станут более безопасными, а экспорт через Черное море возобновится,

– пояснили в Bloomberg.

Обратите внимание! В то же время энергетическое перемирие автоматически не защищает зерновую инфраструктуру или торговые суда, поэтому перспективы поставок остаются неопределенными.

В пятницу кукуруза пережила самое сильное падение за три года после того, как Министерство сельского хозяйства США неожиданно повысило прогнозы урожайности и производства этой основной сельскохозяйственной культуры страны.

Распродажа распространилась и на пшеницу, цена которой в моменте упала на 3,2%.

Напомним, что ранее мировые цены на пшеницу активно росли. Причинами стали эскалация войны в Черном море и атаки на портовую инфраструктуру.

В частности, по состоянию на 5 октября контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже подорожал на 1%. А в целом стоимость пшеницы демонстрировала самую длинную серию роста за месяц.