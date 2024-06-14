G7 хоче відмовитися від викопного палива в найближчі 10 років

Лідери країн G7 зобов'язалися прискорити відмову від викопного палива протягом цього десятиліття. Відповідну заяву мають оприлюднити наприкінці саміту в Італії.

Відмова від викопного палива

Інші кліматичні зобов'язання в проєкті включають обіцянку "поступово відмовитися від існуючої вугільної енергетики в наших енергетичних системах протягом першої половини 2030-х років".

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13 червня розпочався 50-й саміт країн G7 в італійському місті Борго Егнація на півдні Апулії.

Ми будемо поступово відмовлятися від викопного палива в енергетичних системах справедливо, впорядковано і рівноправно, прискорюючи дії в цьому критично важливому десятилітті, щоб досягти нульового рівня викидів до 2050 року відповідно до найкращих наявних наукових даних,

– йдеться в заяві.

Що обговорювали на саміті

У рамках зустрічі відбудеться шість робочих засідань з низки питань:

Африка, зміна клімату і розвиток;

поточна ситуація на Близькому Сході;

російська агресія проти України;

міграція;

економічна безпека;

штучний інтелект та енергетика.

У грудні минулого року на кліматичному саміті ООН у Дубаї учасники з майже 200 країн домовилися про перехід від викопного палива на інші види енергії.

Угода спрямована на боротьбу з основними чинниками викидів парникових газів, які спричиняють глобальне потепління. Вона також передбачає потроєння потужностей відновлюваних джерел енергії до 2050 року.