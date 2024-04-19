G7 відклало проблему передачі Україні російських активів до червня

За підсумками зустрічі на Капрі в Італії МЗС країн "Великої сімки" схвалили спільну декларацію. Питання передачі Україні заморожених російських активів відклали до червня.

Спільна заява країн G7

Агресивну війну Росії проти України засудили глави МЗС наступних країн:

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Канади;

Франції;

Німеччини;

Італії;

Японії;

Великої Британії;

США.

Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати демократичну Україну, оскільки вона захищає свою свободу, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів,

– сказано у спільній заяві.

Міністри й надалі працюватимуть над зміцненням ППО України для порятунку життя цивільних та захисту критично важливої інфраструктури.

Ми також працюватимемо з партнерами в цьому напрямку. У цьому контексті ми цінуємо Ініціативу негайних дій щодо протиповітряної оборони (IAAD), запропоновану Німеччиною,

– також написано у зверненні.

На їх погляд, Росія має у будь-якому разі заплатити за свої злочини в Україні. Також вони засудили нещодавні удари по енергоструктурі.

Ми продовжимо вивчати всі можливі шляхи надання допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права. На прохання лідерів ми продовжимо нашу роботу і дамо рекомендації напередодні саміту в Апулії про всі можливі напрямки та можливі варіанти використання знерухомлених російських суверенних активів для підтримки України, відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права,

– йдеться у заяви.

З 13 по 15 червня 2024 року у Бріндізі, Апулія, Італія пройде 50-й саміт "Великої сімки" .