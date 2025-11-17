Без світла й тепла взимку: чи загрожує Придністров’ю повторення енергетичної кризи

Удруге за 2025 рік невизнане Придністров’я може зазнати гуманітарної кризи через проблеми з постачанням газу. Самопроголошена держава не здатна забезпечувати себе необхідними ресурсами, а її становище Росія використовує як засіб для дестабілізації Молдови.

Чи можливе повторення газової кризи в Придністров’ї?

В умовах повної залежності від Росії Придністров’я та його найбільше місто Тирасполь постійно перебуватиме під загрозою гуманітарної кризи через брак енергетичних ресурсів. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти з енергетичних питань Геннадій Рябцев та Володимир Омельченко.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев говорить, що від часу січневої газової кризи ситуація на території невизнаного Придністров’я не змінилася, адже місцева влада нічого не зробила для уникнення проблем у майбутньому.

Геннадій Рябцев Професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича, головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Керівництво цієї невизнаної території нічого не робило й не збирається робити для того, щоб убезпечити своїх громадян від повторення такої кризи. У них була можливість у міжсезоння придбати обладнання для того, щоб забезпечити можливість генерації необхідної кількості електричної й теплової енергії для регіонів, які найбільше постраждали під час минулої цієї кризи. Але нічого зроблено не було.

Зауважимо! Попередня енергокриза у Придністров’ї призвела до того, що близько 350 тисяч жителів залишалися без стабільного світла та тепла в січні. Вона завершилася переходом регіону на постачання газу від угорської компанії MET Group. Гроші на це надходили від Росії, але зараз вона затримує платіж.

Експерт Володимир Омельченко говорить, що проблема з платежами є регулярною, а росіяни й надалі використовуватимуть залежність Придністров’я для дестабілізації ситуації в регіоні.

Володимир Омельченко Експерт з питань енергетики, директор енергетичних програм Центру Разумкова Поки присутній російський інтерес у цьому анклаві придністровському, доти там будуть проблеми. Мабуть, російське політичне керівництво на цьому й грає, щоб створити гуманітарну кризу, а потім звинуватити в цьому Кишинів. Росія, по суті, програла вибори парламентські й президентські в Молдові, тому вони будуть намагатися дестабілізувати ситуацію через свій придністровський анклав.

Яка ситуація з газом у Придністров’ї?

За даними МОСТ від 14 листопада, у Придністров’ї діє режим економії газу. Повідомлень місцевої влади про це немає, проте з соцмереж та від читачів медіа дізналося, що через нестачу ресурсів призупинили роботу великі підприємства регіону:

Тіротекс;

Молдавізоліт;

ММЗ.

Молдавська державна районна електростанція перейшла на вугілля, а на місцевих метанових заправках з’явилися черги.

Причиною дефіциту ресурсу є затримка платежу за газ для угорського постачальника, який мала здійснити Росія до 14 листопада. Унаслідок цього регіон отримує менші обсяги газу, ніж їй потрібно під час опалювального сезону.

Експерт Геннадій Рябцев каже, що запасів вугілля в Придністров’ї недостатньо для тривалого заміщення газу, а політичному керівництву самопроголошеної республіки вигідно час від часу створювати кризові явища.

Цілком зрозуміло, що ці кризи будуть періодично повторюватися з різною гостротою, залежно від температури навколишнього середовища,

– говорить експерт Геннадій Рябцев.

На думку Володимира Омельченка, економіка Придністров’я не є життєздатною, чим і користується Росія, переслідуючи свої інтереси.

Зараз у них проблеми, у Газпрому проблеми. Взагалі вони бачать, що ця схема підтримки Придністров’я нічого не приносить, і вирішили напружити ситуацію й створити таку гуманітарну катастрофу,

– підсумовує експерт.

