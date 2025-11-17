Без света и тепла зимой: грозит ли Приднестровью повторение энергетического кризиса

Второй раз за 2025 год непризнанное Приднестровье может испытать гуманитарный кризис из-за проблем с поставками газа. Самопровозглашенное государство не способно обеспечивать себя необходимыми ресурсами, а его положение Россия использует как средство для дестабилизации Молдовы.

Возможно ли повторение газового кризиса в Приднестровье?

В условиях полной зависимости от России Приднестровье и его крупнейший город Тирасполь постоянно будет находиться под угрозой гуманитарного кризиса из-за нехватки энергетических ресурсов. Об этом в комментариях для 24 Канала рассказали эксперты по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев и Владимир Омельченко.

Смотрите также "Будет невозможно жить в таких условиях": почему ситуация в Приднестровье может стать критической

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев говорит, что со времени январского газового кризиса ситуация на территории непризнанного Приднестровья не изменилась, ведь местные власти ничего не сделали для избежания проблем в будущем.

Геннадий Рябцев Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Руководство этой непризнанной территории ничего не делало и не собирается делать для того, чтобы обезопасить своих граждан от повторения такого кризиса. У них была возможность в межсезонье приобрести оборудование для того, чтобы обеспечить возможность генерации необходимого количества электрической и тепловой энергии для регионов, наиболее пострадавших во время прошлого этого кризиса. Но ничего сделано не было.

Заметим! Предыдущий энергокризис в Приднестровье привел к тому, что около 350 тысяч жителей оставались без стабильного света и тепла в январе. Он завершился переходом региона на поставки газа от венгерской компании MET Group. Деньги на это поступали от России, но сейчас она задерживает платеж.

Эксперт Владимир Омельченко говорит, что проблема с платежами является регулярной, а россияне и в дальнейшем будут использовать зависимость Приднестровья для дестабилизации ситуации в регионе.

Владимир Омельченко Эксперт по вопросам энергетики, директор энергетических программ Центра Разумкова Пока присутствует российский интерес в этом анклаве приднестровском, до тех пор там будут проблемы. Видимо, российское политическое руководство на этом и играет, чтобы создать гуманитарный кризис, а потом обвинить в этом Кишинев. Россия, по сути, проиграла выборы парламентские и президентские в Молдове, поэтому они будут пытаться дестабилизировать ситуацию через свой приднестровский анклав.

Какова ситуация с газом в Приднестровье?

По данным МОСТ от 14 ноября, в Приднестровье действует режим экономии газа. Сообщений местных властей об этом нет, однако из соцсетей и от читателей медиа узнало, что из-за недостатка ресурсов приостановили работу крупные предприятия региона:

Тиротекс;

Молдавизолит;

ММЗ.

Молдавская государственная районная электростанция перешла на уголь, а на местных метановых заправках появились очереди.

Причиной дефицита ресурса являются задержка платежа за газ для венгерского поставщика, который должна была осуществить Россия до 14 ноября. В результате регион получает меньшие объемы газа, чем ей нужно во время отопительного сезона.

Эксперт Геннадий Рябцев говорит, что запасов угля в Приднестровье недостаточно для длительного замещения газа, а политическому руководству самопровозглашенной республики выгодно время от времени создавать кризисные явления.

Вполне понятно, что эти кризисы будут периодически повторяться с разной остротой, в зависимости от температуры окружающей среды,

– говорит эксперт Геннадий Рябцев.

По мнению Владимира Омельченко, экономика Приднестровья не является жизнеспособной, чем и пользуется Россия, преследуя свои интересы.

Сейчас у них проблемы, у Газпрома проблемы. Вообще они видят, что эта схема поддержки Приднестровья ничего не приносит, и решили напрячь ситуацию и создать такую гуманитарную катастрофу,

– заключает эксперт.

Где Россия теряет влияние на Приднестровье?