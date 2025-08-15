Громадяни, які мають статус учасника бойових дій, можуть розраховувати на певні пільги. Зокрема, на значну знижку на комуналку.

Яка буде знижка на газ для тих, хто має статус УБД?

Учасники бойових дій зараз мають право отримати знижку 75% на комуналку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Зауважте! Також така знижка надається на вартість палива, якщо у будинку немає централізованого опалення.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі,

– зазначає ПФУ.

Тобто, 42 квадратні метри на кожну особу, що має право на знижку. Ще 21 квадратний метр передбачено на родину.

Зверніть увагу! Загалом, знижка на опалення надається на площу до 21 квадратного метра на кожного, хто постійно проживає у будинку та має право на пільгу. На родину передбачено додаткові 10,5 квадратного метра.