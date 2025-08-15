Сколько надо платить за газ по УБД в сентябре
- Участники боевых действий получают 75% скидку на коммунальные услуги.
- Скидка на отопление предоставляется на площадь до 21 квадратного метра на человека, имеющего право на льготу, и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.
Граждане, имеющие статус участника боевых действий, могут рассчитывать на определенные льготы. В частности, на значительную скидку на коммуналку.
Какая будет скидка на газ для тех, кто имеет статус УБД?
Участники боевых действий сейчас имеют право получить скидку 75% на коммуналку, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Назначили новую временную руководительницу АРМА: что о ней известно
Обратите внимание! Также такая скидка предоставляется на стоимость топлива, если в доме нет централизованного отопления.
Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75% скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади,
– отмечает ПФУ.
То есть, 42 квадратных метра на каждое лицо, имеющее право на скидку. Еще 21 квадратный метр предусмотрен на семью.
Обратите внимание! В целом, скидка на отопление предоставляется на площадь до 21 квадратного метра на каждого, кто постоянно проживает в доме и имеет право на льготу. На семью предусмотрены дополнительные 10,5 квадратного метра.