Какая будет скидка на газ для тех, кто имеет статус УБД?

Участники боевых действий сейчас имеют право получить скидку 75% на коммуналку, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Обратите внимание! Также такая скидка предоставляется на стоимость топлива, если в доме нет централизованного отопления.

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75% скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади,

– отмечает ПФУ.

То есть, 42 квадратных метра на каждое лицо, имеющее право на скидку. Еще 21 квадратный метр предусмотрен на семью.

Обратите внимание! В целом, скидка на отопление предоставляется на площадь до 21 квадратного метра на каждого, кто постоянно проживает в доме и имеет право на льготу. На семью предусмотрены дополнительные 10,5 квадратного метра.