Газу може бути рекордно мало: МЕА попередило про ризики 2027 року

Європа може зіткнутися з газовими проблемами навіть після завершення цієї зими. Через перебої з постачанням СПГ та низькі запаси країнам ЄС доведеться активно закуповувати паливо, а це може втримати ціни на високому рівні й у 2027 році.

Про що застерігає МЕА

Про нові ризики для газового ринку Європи йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише Bloomberg.

За оцінками фахівців МЕА, у найгрішому варіанті до кінця березня запаси газу в Європі можуть опуститися нижче 10% робочої місткості сховищ. Такий сценарій можливий за двох умов:

перебої з постачанням СПГ через Ормузьку протоку триватимуть;

зима буде холоднішою, ніж зазвичай.

Європейські газосховища можуть завершити опалювальний сезон 2026 – 2027 років із рекордно низькими запасами,

– йдеться у звіті.

Відтак, після завершення опалювального сезону Європі потрібно буде терміново відновлювати резерви.

Це суттєво збільшить потребу в закачуванні газу влітку 2027 року, що потенційно може продовжити напружену ситуацію на ринку й на наступний рік,

– додають аналітики.

Що з цінами на газ у Європі

Європейські країни вже зараз потерпають від високої вартості енергоносіїв, яка наблизилася до пікових показників часів початку енергетичної кризи.

Трейдери активно страхуються від подальшого подорожчання, тому контракти на постачання газу в Європі у травні наступного року торгуються значно дорожче, ніж на листопад 2027 року.

Ринок враховує ризики для постачання, зокрема продовження бойових дій на Близькому Сході та можливі затримки із запуском нових газових проєктів,

– пояснюють експерти рекордну різницю в цінах на ф'ючерси.

МЕА попереджає, що ринок Європи залишатиметься вкрай вразливим до погодних коливань, а тарифи можуть злетіти, змушуючи європейців економити на опаленні.

Європейські промислові підприємства скоротять споживання газу на 5% через високі ціни,

– прогнозують в агентстві.

Бізнесу доведеться переходити на відновлювані джерела енергії, аби вижити.

Нагадаємо, раніше генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне пояснював, що Європа може уникнути фізичного дефіциту газу цієї зими, однак за стабільність постачання доведеться платити більше. Через низькі запаси та конкуренцію з Азією за партії СПГ європейським країнам доведеться дорожче закуповувати паливо.