Газа может оказаться рекордно мало: МЭА предупредило о рисках в 2027 году

О чем предупреждает МЭА

О новых рисках для газового рынка Европы говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Bloomberg.

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По оценкам специалистов МЭА, в худшем случае к концу марта запасы газа в Европе могут опуститься ниже 10% рабочей вместимости хранилищ. Такой сценарий возможен при двух условиях:

перебои с поставками СПГ через Ормузский пролив будут продолжаться;

зима будет холоднее, чем обычно.

Европейские газохранилища могут завершить отопительный сезон 2026–2027 годов с рекордно низкими запасами– говорится в отчете.

Следовательно, после завершения отопительного сезона Европе потребуется срочно восстанавливать запасы.

Это существенно увеличит потребность в закачке газа летом 2027 года, что потенциально может продлить напряженную ситуацию на рынке и на следующий год– добавляют аналитики.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что с ценами на газ в Европе

Европейские страны уже сейчас страдают от высокой стоимости энергоносителей, которая приблизилась к пиковым показателям времен начала энергетического кризиса.

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Трейдеры активно страхуются от дальнейшего подорожания, поэтому контракты на поставку газа в Европе в мае следующего года торгуются значительно дороже, чем на ноябрь 2027 года.

Рынок учитывает риски для поставок, в частности продолжение боевых действий на Ближнем Востоке и возможные задержки с запуском новых газовых проектов– так эксперты объясняют рекордную разницу в ценах на фьючерсы.

МЭА предупреждает, что рынок Европы будет оставаться крайне уязвимым к погодным колебаниям, а тарифы могут взлететь, вынуждая европейцев экономить на отоплении.

Европейские промышленные предприятия сократят потребление газа на 5% из-за высоких цен– прогнозируют в агентстве.

Бизнесу придется переходить на возобновляемые источники энергии, чтобы выжить.

Напомним, ранее генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне объяснял, что Европа может и избежать физического дефицита газа этой зимой, однако за стабильность поставок придется платить больше. Из-за низких запасов и конкуренции с Азией за партии СПГ европейским странам придется дороже закупать топливо.