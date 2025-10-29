Ціни на газ у Європі стрімко ростуть: чи вистачить запасів на опалювальний сезон
- Ціни на європейський газ зросли через нестабільний імпорт та технічне обслуговування норвезьких газових родовищ.
- Газові сховища в Європі заповнені на 83%, але холодна зима може знизити рівень запасів газу до 22%.
Європейський газ почав дорожчати через нестабільний імпорт. Разом з тим газові сховища в ЄС не заповнені на 100%.
Як і чому дорожчає європейський газ?
Ф'ючерси на європейський природний газ дещо зросли, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Ф'ючерси на бенчмарк зросли на цілих 0,9% у середу. Тим не менш, контракти торгуються поблизу 32 євро за мегават-годину.
Останніми днями в Європі спостерігається уповільнення морських перевезень, тоді як імпорт газу трубопроводами з Норвегії – основного постачальника регіону – також знизився на тлі проведення технічного обслуговування кількох родовищ.
Це знову викликає занепокоєння щодо короткострокових поставок, оскільки температура в північно-західній Європі ось-ось знизиться після періоду м’якої погоди, що випробовує баланс регіону,
– пишуть у виданні.
Які запаси газу має Європа?
Європі вдалося накопичити солідні запаси газу протягом літа, попри надзвичайно низькі рівні на початку цього року, і величезні сховища регіону заповнені майже на 83%, повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз BloombergNEF.
Тим не менш, похолодання на початку опалювального сезону вже змусило деякі країни скористатися газовими сховищами.
Якщо не буде раптових перебоїв, очікується, що Європа завершить цей опалювальний сезон із заповненням газових сховищ приблизно на 33%, що значно нижче за п'ятирічний середній показник у 45%. Холодної зими вони можуть впасти до 22%.
Що відомо про запаси газу та опалювальний сезон в Україні?
Опалювальний сезон в Україні розпочався 28 жовтня. Понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 кілометрів теплових мереж, проведено ремонтні роботи, , сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров.
Україна накопичила 13,2 мільярда кубів газу, але через російські атаки потребує додаткового імпорту для проходження опалювального сезону. Нафтогазу потрібно ще 1,9 мільярда євро для імпорту газу, частину з яких планують залучити через внутрішні резерви та міжнародну допомогу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в енергетиці складна через російські обстріли, і потрібні засоби протиповітряної оборони та міжнародна допомога. Україна веде переговори з Німеччиною та Італією щодо постачання електрообладнання, а також працює над імпортом газу, знайшовши 70% необхідних коштів для цього процесу.