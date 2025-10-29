Ціни на газ у Європі стрімко ростуть: чи вистачить запасів на опалювальний сезон

Європейський газ почав дорожчати через нестабільний імпорт. Разом з тим газові сховища в ЄС не заповнені на 100%.

Як і чому дорожчає європейський газ?

Ф'ючерси на європейський природний газ дещо зросли, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Ф'ючерси на бенчмарк зросли на цілих 0,9% у середу. Тим не менш, контракти торгуються поблизу 32 євро за мегават-годину.

Останніми днями в Європі спостерігається уповільнення морських перевезень, тоді як імпорт газу трубопроводами з Норвегії – основного постачальника регіону – також знизився на тлі проведення технічного обслуговування кількох родовищ.

Це знову викликає занепокоєння щодо короткострокових поставок, оскільки температура в північно-західній Європі ось-ось знизиться після періоду м’якої погоди, що випробовує баланс регіону,

– пишуть у виданні.

Які запаси газу має Європа?

Європі вдалося накопичити солідні запаси газу протягом літа, попри надзвичайно низькі рівні на початку цього року, і величезні сховища регіону заповнені майже на 83%, повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз BloombergNEF.

Тим не менш, похолодання на початку опалювального сезону вже змусило деякі країни скористатися газовими сховищами.

Якщо не буде раптових перебоїв, очікується, що Європа завершить цей опалювальний сезон із заповненням газових сховищ приблизно на 33%, що значно нижче за п'ятирічний середній показник у 45%. Холодної зими вони можуть впасти до 22%.

